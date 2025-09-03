Keleten is megkezdődött az iskolakezdők köszöntése

A Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának munkatársai a tanévkezdéssel egy időben a Felvidék keleti részén is megkezdték a beiratkozási támogatások átadását. Szeptember 1-jén Nagykaposon és környékén, szeptember 2-án pedig a Bodrogköz térségében zajlottak az ösztöndíjátadók.

A szeptemberi iskolakezdést követően külhoni magyar iskolakezdők ezreit köszönti a Rákóczi Szövetség, szüleiknek kifejezve elismerését és köszönetét a magyar iskolaválasztásért, ezzel együtt pedig a magyar jövő melletti kiállásért.

Az iskolakezdők szülei 10 000 Ft összegű támogatást vehettek át gyermekük számára a felvidéki hálózat munkatársaitól, emellett pedig minden iskolakezdő kisdiák átvehette a szövetség további ajándékát, egy iskolatáskát.

A támogatások átadására a régiók alapiskoláiban került sor – Nagyszelmenc, Kaposkelecsény, Mokcsamogyorós, Csicser, Deregnyő, Vaján, Nagykapos, Bodrogszerdahely, Nagykövesd, Szomotor, Nagygéres, Kisgéres, Szentes, Boly, Zétény, Battyán, Királyhelmec, Perbenyik, Királyhelmec – Speciális Alapiskola, Bacska, Bély, Tiszacsernyő, Nagytárkány.

Az átadókon a szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy a támogatás mögött komoly társadalmi összefogás áll: magyarországi magánszemélyek, önkormányzatok, szervezetek, alapítványok adományozzák ezt az ösztöndíjat a határon túli magyar gyerekek anyanyelven történő tanulásának támogatására.

Bíznak benne, hogy a szülők meglátják a támogatás szimbolikus értékét, miszerint a magyar jövő érdekében minden magyar felelős minden magyarért.

Ung-vidéken 113, Bodrogközben pedig 143 elsős tanuló részesült a támogatásban idén. A keleti régióban szeptember 4-én folytatódnak majd az ösztöndíjátadások, a Szepsi és környékén működő magyar alapiskolák iskolakezdői számára.

Vályi Edit/Felvidék.ma