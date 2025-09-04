Különleges csallóközi geotúrákra várják az érdeklődőket

A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Nordic Walking Club Csallóköz különleges geotúrákra hívja az érdeklődőket. A megközelítőleg 5–7 kilométeres, 4–5 órás túrák során szakavatott vezető segítségével fedezhetjük fel a csallóközi táj gazdag állat- és növényvilágát, geológiáját, történelmi és kultúrtörténeti értékeit.

A programot játékos feladatok, kvízek és a „geoláda kincsei” teszik még színesebbé – így családok, gyerekek számára is ideális kikapcsolódás.

Időpontok és helyszínek:

2025. 09. 07., Bős – találkozó 9:00, a Városi Művelődési Központ parkolója

2025.10.04., Medve – találkozó 9:00, a focipálya parkolója

2025.10.18., Gúta – találkozó 9:00, Gútai fahíd (Hajómalom) mellett

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyszínekre történő eljutást minden résztvevőnek egyénileg kell megoldania. Jelentkezni az idegenvezetőnél lehet a 0905 648 579-es telefonszámon (16 és 20 óra között). További részletek a Facebook-eseménynél.

Örülnénk, ha minél több résztvevő csatlakozna a túrákhoz.

Bazsó Tímea