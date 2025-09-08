A héten Magyarországra látogat Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter

A magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért a héten Magyarországra látogat az ukrán diplomácia vezetője – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával közös sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen, s kizárólagosan Kijevet terheli. Ennek alátámasztására kifejtette, hogy

nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait.

„Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Ha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt” – vélekedett.

„A probléma az, hogy amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa” – folytatta.

„Ezt nekem egy négyszemközti beszélgetésben az Európai Unió bővítési biztosa el is mondta Koppenhágában, a fejemhez vágta konkrétan, hogy nekik fontosabb volt a korrupció, mint a kisebbségi jogok. Ez a helyzet” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ő továbbra is híve a folyamatos párbeszédnek, amelynek keretében ezen a héten Budapestre látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha, ha minden jól megy.

„Készen állok rá, hogy megvitassam vele mindezeket a kérdéseket sokadszor. Az elmúlt tizenegy évben nem tudom hány tucatszor találkoztam négy különböző ukrán külügyminiszterrel. Mindig elmondtam, mit szeretnénk, mindig az ellenkezője lett, de hát hogy is mondjam, a diplomácia és a külpolitika ilyen, próbálkozzunk újra” – fogalmazott.

A miniszter érintette a francia belpolitikát is, és „a demokrácia szempontjából nagyon veszélyes folyamatra” figyelmeztetett, mondván, hogy „Európában a patrióta politikusok kiiktatására törekednek folyamatosan politikai, jogi és bizonyos esetekben fizikai eszközökkel is”.

„Szlovákia miniszterelnökét meg akarták ölni, a volt cseh miniszterelnököt megverték a kampányban, Szerbiában hónapok óta külföldről finanszírozott és szervezett tüntetések zajlanak. Ellenünk a komplett brüsszeli intézményrendszert mozgósították, hogy bábkormányt ültessenek ide. A boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen hosszú ideje nemzetközi boszorkányüldözés folyik. Franciaországban a választáson való indulástól tiltották el a legnépszerűbb jelöltet. Németországban az egyik, ha nem a legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkező pártot próbálják távol tartani a politikai rendszertől. Ez zajlik ma Európában” – sorolta.

MTI/Felvidék.ma