A Remény zarándokaiként 1Úton az Ipoly mentén

Az idei évben az 1Úton nemzetközi zarándoklathoz a Felvidéken három időpontban csatlakoztak mindazok, akik a Remény zarándokaiként a békéért keltek útra és ajánlották fel a gyalogosan megtett kilométerek megtételét és imáikat.

A Via Mariae Polgári Társulás szervezésében az első időpontot, az augusztus 16-ra tervezett zarándoklatot szintén az Ipoly mentiek vállalták, amikor Hontnémet és Palást között teljesítették a 25 kilométeres táv megtételét Gyurász Pál atya lelki vezetésével.

Szeptember első hétvégéjén, a harmadik időpontban szintén útra keltek az Ipoly menti falvak zarándokai, Velebny Gábor szervezésében, hogy megtegyék a Palást és az Ipolyság közötti 15 kilométeres távolságot.

A palásti Szent György-templomból indultak és az ipolysági Nagyboldogasszony-templomba érkeztek. A lelki vezetők Gyurász Pál ipolyhídvégi, Gyönyör László palásti és Novák József ipolysági plébánosok voltak.

Az 1Úton idei segédanyaga szerint egyes állomásokon elemezték azoknak a szenteknek, boldogoknak és jeles személyeknek az életét, akik a remény emberei voltak életükben és utat mutatnak abban, miként lehet a nehéz körülmények között is megmaradni abban a reményben, melyet Isten szeretete ad mindazoknak, akik hisznek benne.

Így Szent Hedvig, Szent Erzsébet, Szent László, Márton Áron és Bódi Mária Magdolna életébe és reményteli küzdelmeiben és rendíthetetlen hitében mélyedtek el az út folyamán.

A záró szentmisét Gyurász Pál atya mutatta be, a Szentév alkalmából jubileumi rangra emelt ipolysági templomban, ahol teljes búcsút nyerhettek a feltételek megtételével.

„A remény zarándokútját járjuk a Szentév során, a remény zarándokai vagyunk egész életünkön át. A reményé, mert tudjuk, hogy nem a semmiből a semmibe tart az utunk. Tudjuk, hogy ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség nem csak úgy magától, a semmiből keletkezett. Tudjuk, hogy nem csak úgy véletlenül sarjadt ki az élettelenből az élet, majd pedig az élők közül az ember. Tudjuk, hogy az értelmes lét nem az értelmetlenből származik, hogy a Te végtelen szépséged és bölcsességed rejtőzik a világ titka mögött. Tudjuk, hogy Tőled jöttünk, és Hozzád térünk haza. Te vagy az Alfa és az Ómega, a Teremtő és a Beteljesedés. Kitárt karokkal vársz minket földi utunk végén. Ami itt félbemaradt, azt Te beteljesíted, a sebeket bekötözöd. A világ eseményeinek szálai a Te kezeidben futnak majd újra össze. Erősítsd bennünk és Egyházadban ezt a reményt!” – fogalmazta meg a zarándokok reményteli imádságát dr. Székely János püspök atya.

A szeptember 8-i Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódott zarándoklatok során kérték a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását: „A remény zarándokai, a szelídség emberei, akik nem mennyiségben, hanem minőségben akarnak növekedni. Szűz Mária, üdvösségünk hajnala, Béke Királynője, könyörögj értünk!”

Berényi Kornélia/Felvidék.ma