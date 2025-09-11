Home Itt és Most Nem tárgyalt a parlamenti bizottság az ellenzék által benyújtott határozati javaslatról
Nem tárgyalt a parlamenti bizottság az ellenzék által benyújtott határozati javaslatról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Nem tárgyalt az Oroszország Lengyelországgal szembeni agressziójáról szóló határozati javaslatról, sem az ellenzék által beterjesztett határozati javaslatról csütörtöki ülésén a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága. A képviselők ugyanis nem szavazták meg az ülés programját.

A bizottságnak több, az ellenzék által benyújtott határozati javaslatról kellett volna tárgyalnia, például az uniós alapok felhasználásáról. Ján Ferenčák (Hlas-SD), a bizottság elnöke azt javasolta, vegyék napirendre az Oroszország Lengyelország elleni agressziójáról szóló határozati javaslatot, amit a bizottság tagjai megszavaztak.

Az ülés teljes napirendjét azonban nem fogadták el, mivel nem szavazta meg kellő számú képviselő. Csak az ellenzék és Ferenčák szavazott mellette, a koalíció tartózkodott.

Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) képviselő kritizálta és elfogadhatatlannak minősítette a program elutasítását. „Elítélendő cselekedet, hogy a kormánykoalíció képviselői nem képesek egy egyszerű emberi gesztust tenni a szomszédunknak” – tette hozzá Remišová.

Kaliňák lengyel kollégájával tárgyalt a lengyelországi incidensről

Az ellenzéki bírálatok dacára Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter lengyel kollégájával, Wladyslaw Kosiniak-Kamysszal tárgyalt a lengyel légtér megsértésének részleteiről – erősítette meg a miniszter újságíróknak a parlamentben. Leszögezte, hogy Szlovákia támogatja Lengyelországot, de a légtér védelmében nem tud segíteni, mert ehhez nincsenek eszközei.

„Mi készek vagyunk mindennel támogatni lengyel partnereinket, ami rendelkezésünkre áll, de a legfontosabb kérdésben, a légtér védelmében sajnos nem tudunk segíteni, mert az előző kormány a teljes légvédelmünket elajándékozta” – mondta, és ismételten bírálta emiatt a jelenlegi ellenzéki pártokat.

Szerdán éjjel orosz dróntámadás indult Ukrajna ellen, a drónok megsértették a lengyel légteret. Az egyik drón törmelékei megrongálták egy lakóház tetejét Wyryki településen, Lublin régióban. Egy másik drónt Czosnówka településen találtak meg, ugyanabban a régióban.

TASR/Felvidék.ma

