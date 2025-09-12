A külföldi egyetemi tanulmányok jóval drágábbak, mint a hazaiak

A fiatalok mindössze ötöde nem kíván felsőoktatásban tanulni, a továbbtanulni vágyók közül azonban sokan szkeptikusak a szlovákiai egyetemek minőségével szemben, ezért egyre gyakrabban választanak külföldi intézményt. A döntés meghozatalakor azonban figyelmet kell fordítani a költségekre is, amelyek külföldön lényegesen magasabbak, mint Szlovákiában – derül ki az online befektetési platform, a Portu legfrissebb felméréséből.

A szlovákiai felsőoktatás esetében a havi megélhetési és tanulmányi kiadások 300 és 600 euró között mozognak, attól függően, hogy a diák kollégiumban vagy albérletben lakik, mennyire költségtakarékos az étkezése, illetve hogyan oldja meg a közlekedést.

„Ennek eredményeként egy állami egyetemen egy ötéves tanulmány mai árakon legalább 13 500 euróba kerül, beleszámítva a szünidő alatti költségmentes hónapokat is. A külföldi tanulmányok, különösen a fizetős képzések, ennek többszörösébe kerülhetnek, és éves szinten akár több tízezer eurót is kitehetnek. Sok egyetemen ugyan nincs tandíj, de figyelmeztetnek arra, hogy a megélhetési költségek elérhetik az 1000 eurót is havonta. Egy fiatal számára így szinte lehetetlen szülői segítség nélkül boldogulni, még akkor is, ha otthon tanul” – magyarázta Marek Malina, a Portu befektetési platform elemzője.

A szakértő szerint a szülőknek ezért időben kell gondolniuk gyermekeik tanulmányaira, és már születésüktől érdemes pénzt félretenni számukra.

Számításai szerint 15 000 euró megtakarítás eléréséhez, 8,5 százalékos átlagos piaci hozammal számolva, 18 éven keresztül havi 29,50 eurót kellene félretenni. Tízéves befektetési időtáv esetén a szükséges havi összeg már 79,60 euró, míg öt év alatt ugyanez 201,30 euróra emelkedik.

„Minél rövidebb a befektetési időhorizont, annál nagyobb összeget kell havonta megtakarítani. Ennek oka az ún. kamatos kamat hatás, amelynek köszönhetően nemcsak a befektetett tőke, hanem a korábbi hozamok is tovább termelnek. Idővel ennek a hatása drámai módon felerősödik”

– tette hozzá Eva Sadovská, a Wood & Company elemzője.

A szakértők szerint a befektetés a legmegfelelőbb eszköz a hosszú távú vagyonfelhalmozásra, ezért a piaci visszaesések idején nem célszerű azonnal kivenni a pénzt vagy kockázatos lépéseket tenni.

Azok számára azonban, akik bizonytalanok az aktív befektetésben, jó alternatíva lehet a gyermekek számára nyitott számla. Ennek segítségével globális részvényindexekbe és kötvényekbe lehet fektetni, ezzel mérsékelve a rossz pénzügyi döntések kockázatát. A gyermek nagykorúságának elérésével a megtakarított összeg szabadon felhasználható, például a tanulmányok finanszírozására.

BN/Felvidék.ma/TASR