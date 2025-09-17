Harmincéves jubileumát ünnepelte a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola

Szeptember 16-án ünnepi műsorral emlékezett meg fennállásának 30. évfordulójáról a Mocsáry Lajos Alapiskola. Az eseményre a város vezetői, egykori és jelenlegi pedagógusok, volt diákok, valamint támogatók és meghívott vendégek gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel az elmúlt három évtized meghatározó pillanatait.

Az ünnepség kezdetén Kotlár Ildikó igazgatónő köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatták a Molnár József által szerkesztett rövidfilmet, amely az iskola három évtizedes történetét foglalta össze. A felvételek segítségével a közösség újra átélhette a kezdeteket: az 1986-ban letett alapkövet, az 1992-ben induló első tanévet, valamint a mérföldkövet jelentő 1995-öt, amikor az iskola önálló magyar alapiskolaként működni kezdett. 2003-ban az intézmény felvette Mocsáry Lajos nevét, tisztelegve a dualizmus korának kiemelkedő politikusa előtt, aki egész életében a nemzetiségek békés együttélésének eszméjét képviselte.

Az iskola történetének fejezeteihez igazgatók, pedagógusok és diákok generációi kapcsolódnak. Bolla Károly, Simko István és Kotlár Ildikó vezetése alatt a tanintézmény folyamatosan bővült és alkalmazkodott az oktatás változó kihívásaihoz. A Mocsáry ma nem csupán oktatási intézmény: a „Hallottad-e hírét?” regionális népdalverseny, a kézműves szakkörök és egykori tánccsoportja révén a kulturális és közösségi élet meghatározó szereplője is.

Az ünnepi köszöntőkben a város vezetői és a meghívott vendégek méltatták a pedagógusok elhivatottságát és kitartását. Dr. Agócs Attila polgármester beszédében hangsúlyozta:

„Harminc év alatt az iskola nem csupán tudást adott, hanem értékeket is közvetített. Olyan közösséget teremtett, amelyben a sokszínűség erőforrás, és amely képes volt mindig alkalmazkodni a változó társadalmi kihívásokhoz. Büszkék lehetünk arra, hogy Füleknek van egy ilyen intézménye, ahol minden gyermek megtalálhatja a helyét, és biztos alapokat kap a jövőjéhez.”

A program vezérfonalaként az iskola névadójának örök érvényű hitvallása is felidézésre került:

„A nemzetiségek egyenlősége a közösség igazi ereje.”

– vallotta Mocsáry Lajos, akinek gondolatai ma is meghatározzák az intézmény szellemiségét.

Az ünnepség során köszönet hangzott el a jelenlegi és korábbi pedagógusoknak, a támogató szervezeteknek és mindazoknak, akik az elmúlt három évtizedben hozzájárultak az iskola fejlődéséhez. Megemlékeztek azokról a kollégákról is, akik már nincsenek közöttünk, de munkájuk nyomai ma is élnek az intézmény falai között.

A zárszavakban elhangzott: harminc év nagy idő, mégis csak a kezdet. A Mocsáry Lajos Alapiskola előtt újabb évtizedek állnak, tele lehetőségekkel, sikerekkel és közös élményekkel. Az iskola továbbra is a tudás, a nevelés és a közösség biztos otthonaként kíván szolgálni Fülek és a régió gyermekei számára.

