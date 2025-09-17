Home Egyéb Szoboszlai a 100. liverpooli mérkőzésére készül
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images/bbc.com)

Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.

A holland csapatkapitány az Atlético Madrid elleni szerda esti mérkőzés előtt a keddi sajtótájékoztatón beszélt – többek között – erről, kiemelve, hogy Szoboszlai lenyűgözően kezdte az idényt jobbhátvédként, remekül teljesített új feladatkörében, és az ő szerepeltetése ezen a poszton a továbbiakban is egy lehetőség, ha úgy alakulnak a dolgok.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 21 órakor kezdődő összecsapáson a 100. mérkőzésén léphet pályára a Liverpool színeiben.

Van Dijk elmondta a véleményét a csapat másik, rendszeresen szerephez jutó magyarjáról, Kerkez Milosról is. Mint fogalmazott, mindketten nagy energiával futballoznak és magas minőséget visznek a csapat játékába.

„Milos nyilvánvalóan egy fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki ugyanakkor egyelőre még csak ismerkedik a játékunkkal, azzal hogy milyen intenzitásra van szükség a Liverpoolban” – mondta, hozzátéve, hogy nem egyszerű kezelni a helyzetet a pályán és azon kívül sem, de Kerkez szerinte meg fog birkózni a feladattal.

A holland játékos beszélt a Newcaste Unitedtől szerződtetett svéd támadóról, Alexander Isakról, illetve arról, hogy reményei szerint a csapat összetétele megfelelő ahhoz, hogy minden fronton sikeresek legyenek. Kitért rá, hogy a Diego Simeone irányította, szervezetten játszó Atlético Madrid ellen minden bizonnyal nagyon nehéz dolguk lesz.

MTI/Felvidék.ma

