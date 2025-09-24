Az amerikai, aki európaibb az európaiaknál?

Dübörög a diplomáciai nagyüzem New Yorkban, az ENSZ Közgyűlés 80. ülésszaka apropóján. A megfogalmazás nem véletlen: maga a világszervezet, és különösen annak éves közgyűlése inkább csak ürügy, mintsem komolyan vehető, a világbéke megteremtésére irányuló alapítói célokat valódi eredményekkel alátámasztani képes fórum.

Ezt maga Donald Trump amerikai elnök is élesen a világszervezet orra alá dörgölte, ráadásul fejből: az ENSZ közgyűlésén tartott beszéde közben leállt a súgógép. Korábban pedig a mozgólépcső is meghibásodott, amelyen az elnök és kísérete a közgyűlésre igyekezett.

Van mit rendbe tenni a 80 éve recsegő-ropogó világszervezetben.

Valaki nagy bajban van…

A mozgólépcső meghibásodása miatt. Ez ugyanis több lehet puszta műszaki hibánál. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a The Times múlt hétvégi ENSZ-tudósításában említette, hogy a szervezet jókedvű alkalmazottai azon poénkodtak, hogy Trump érkezését azzal tennék „emlékezetessé”, hogy leállítják a mozgólépcsőt, mondván, elfogyott a pénz, így az elnöknek gyalog kell mennie. A közgyűlés plenáris termében tartott beszéde közben pedig elromlott a súgógép képernyője, így Trump fejből adta elő az ENSZ-t sem kímélő, közel egyórás beszédét. A Fehér Ház üzenete a tréfálkozó ENSZ-alkalmazottaknak: a hiba miatt „valaki nagy bajban van”.

ENSZ 80: világbéke helyett világválság

Az amerikai elnök a plenáris ülésen mondott beszédében viszont egyáltalán nem viccesen, nagyon keményen bírálta a szervezet tevékenységét, különösen a migráció kérdésében.

„Az ENSZ-nek az inváziókat megállítania kellene, nem létrehoznia és finanszíroznia”

– mondta Trump, arra utalva, hogy a célját tévesztett világszervezet a globális migráció legnagyobb támogatója. Az ENSZ tavalyi költségvetésében több százmillió dollárt különítettek el arra, hogy félmillió migráns belépését támogassák kizárólag az Egyesült Államokba!

„Gondoljanak bele, az ENSZ olyan embereket támogat, akik illegálisan jönnek be az Egyesült Államokba, és őket nekünk kell eltávolítanunk” – fogalmazott Trump, kimondva azt, amit egyetlen európai kollégája sem tett meg a saját kontinensük kapcsán.

„Úgy tűnik, minden, amit tesznek, kimerül annyiban, hogy írnak egy erős szavakat tartalmazó levelet, majd nem tartják magukat a levélhez”

– összegezte az ENSZ jelenlegi siralmas „lényegét” Trump, hozzátéve, hogy a szervezet még csak meg sem próbált segíteni neki azokban a nemzetközi konfliktusokban, amelyek megoldására elnökként kísérletet tett.

Európaibb az európaiaknál

Nemcsak szomorú, de Európára nézve arcpirítóan szégyenteljes, hogy a kemény igazságokat egy tengerentúli hatalom vezetőjének kell kimondania Európa kapcsán is, mivel az európai vezetők erre képtelenek, vagy – ami még rosszabb – sajátjaik ellen fordulnak. Trump nekik címezve így fogalmazott:

„Ha nem állítják meg az embereket, akiket korábban soha nem láttak, akikkel nincs semmi közös az önök országai számára, akkor az önök országai elbuknak. Én az Egyesült Államok elnöke vagyok, de aggódom Európáért. Szeretem Európát, és szeretem az európai embereket. Gyűlölöm látni, hogy elpusztítja az energiapolitika és a bevándorlás.”

Száznyolcvan fokos fordulat az orosz–ukrán háború ügyében?

Miután nemhogy három, hanem közel 250 nap alatt sem sikerült lezárnia az orosz–ukrán háborút, úgy tűnik, mintha Donald Trump elengedné a gyeplőt. Tegnapi szavai legalábbis 180 fokos fordulatként értelmezhetők ahhoz képest, amikor pár hónapja még páros lábbal rúgta ki Zelenszkijt a Fehér Házból. Először is, a közgyűlésen mondott beszédében nagyon szigorú vámok bevezetését helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és hasonló lépéseket vár Európától is – amit bizonyára nem kell kétszer mondania.

Ennél jóval figyelemre méltóbb, amit saját közösségi platformján, a Truth Socialon írt:

„Idővel, türelemmel és Európa pénzügyi támogatásával, valamint különösen a NATO-val, az eredeti határok, ahonnan a háború indult, nagyon is opciónak számítanak”

– fogalmazott Trump. Ez nem hangzik túl jól, hiszen nemrég még ő maga mondta, hogy minden héten ezrek halnak meg a háborúban, amit le kell állítani. Másképpen fogalmazva: az idő, a türelem és Európa pénzügyi támogatása még több halált és szenvedést okozhat.

Donald Trump szerint Oroszország komoly gazdasági nehézségekkel küzd, ami azt jelenti, hogy Ukrajnának most kell cselekednie. Megjegyezte, hogy egyébként mindkét országnak – Ukrajnának és Oroszországnak – jót kíván, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is ellátja a NATO-t fegyverekkel, amivel a katonai szervezet „azt tehet, amit akar”.

Leállítja barátját, Orbán Viktort?

Zelenszkijjel tartott találkozóján újságírói kérdésre válaszolva Trump azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy beszélni fog Orbán Viktorral az orosz energiahordozók vásárlásának leállításáról. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor a „barátja”, és bár még nem beszélt vele erről, úgy érzi, ha megtenné, Orbán valószínűleg leállna. „Azt hiszem, meg fogom tenni” – mondta Trump.

Erre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Stratégának nyilatkozva kifejtette:

az energiahordozók vásárlása Magyarország és Szlovákia számára fizikai kérdés, az energiaellátáshoz nem politikai vagy ideológiai alapon közelítünk, hanem a nyilvánvaló földrajzi realitásokból kiindulva.

Hozzátette, hogy dacára annak, amit a ballib sajtó igyekszik meglovagolni, sem Donald Trump, sem a magyar fél nem üzenget egymásnak: ha szükséges, az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közvetlenül tudnak beszélni egymással.

szd/mti/Felvidék.ma