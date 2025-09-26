Home Kitekintő Az Egyesült Államok nem engedni, hogy Izrael területéhez csatolja Ciszjordániát
Az Egyesült Államok nem engedni, hogy Izrael területéhez csatolja Ciszjordániát

Donald Trump (Fotó: Reuters)

Az Egyesült Államok nem fogja megengedni, hogy Izrael a területéhez csatolja Ciszjordániát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt fejtette ki véleményét arról a lehetőségről, hogy Izrael annektálja a Palesztin Hatóság által irányított területet.

Donald Trump korábban telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, a megbeszélésről úgy nyilatkozott, hogy előrelépés történt a gázai kérdésben.

Mahmud Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke, az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján videóüzenetben szólalt fel csütörtökön, és azt kérte az amerikai elnöktől, hogy segítsen a békét megteremteni, ugyanakkor Izraelt népirtással vádolta. A palesztin politikus azt hangoztatta, hogy az általa vezetett szervezet 1988-ban és 1993-ban már elismerte Izrael jogát a létezéshez, és ez az álláspont változatlanul érvényes.

Mahmud Abbász egyben kifejezte azt az igényt, hogy a Palesztin Hatóság teljes jogú tagsághoz jusson az ENSZ-ben, miután a héten több nyugat-európai állam elismerte a palesztin államiságot.

A Palesztin Hatóság elnöke ezért fordult videóüzenetben az ENSZ Közgyűlésére összegyűlt állami vezetőkhöz, mert az Egyesült Államok külügyminisztériuma elutasította, hogy vízumot adjon ki számára, arra hivatkozva, hogy a palesztin területek kormányzásáért felelős szervezet támogatja a terrorizmust.

Print Friendly, PDF & Email

