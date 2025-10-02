Pénteken kezdődnek a képviselőházi választások Csehországban

Képviselőházi választást tartanak pénteken és szombaton Csehországban, ahol a jobbközép, jelenleg ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom győzelmére lehet számítani az előrejelzések szerint.

Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babiš, szlovák származású milliárdos által vezetett ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója, azaz az ANO mozgalmat hozta ki a választás győztesének. A második helyen mindig a kormánykoalíció három pártját – Polgári Demokratikus Párt (ODS), a kereszténydemokrata KDU-CSL és a TOP 09 párt – tömörítő Együtt (Spolu) szövetség végzett.

A harmadik helyen váltakozva a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom vagy az ellenzéki, a prágai sajtó által rendszerint szélsőségesnek minősített Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom végzett. Rajtuk kívül még a Cseh Kalózpárt, a kommunisták által vezetett Elég volt! (Stačilo!) szövetség, s időnként az Autósok párt lépte meg az ötszázalékos parlamenti küszöböt a felmérésekben.

A Spolu koalíció hivatalosan három pártból áll, a Kalózok listáján nem hivatalosan ott a Zöld Párt, a Stačilo! pedig a kommunistákon kívül a szociáldemokratákat és más kisebb baloldali szubjektumokat is magába foglal. Hasonló a helyzet az SPD-vel is, amely három kisebb pártnak adott helyet listáin. A képviselőházba várhatóan bejutó hét tömörülés a valóságban összesen 16 párt és mozgalom jelöltjeiből állt össze.

A nem hivatalos közös indulás előnye, hogy a parlamenti bejutáshoz elég az öt százalék elérése.

Andrej Babiš korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről még támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez. Azt többször hangsúlyozta, hogy a kommunistákkal nem fog együttműködni.

Tomio Okamura, az SPD elnöke nyíltan hangsúlyozza, hogy kormányerők akarnak lenni. A kommunista Kateřina Konečná, a Stačilo! vezetője azt hangoztatja, hogy számunkra nem a pozíciók a fontosak, azzal akarnak együttműködni, akivel leginkább meg tudják valósítani programjuk legnagyobb részét.

Az ANO és a mostani kormánypártok többször elmondták, hogy kölcsönösen kizárják az egymással való együttműködést.

Felmérések szerint a több mint nyolcmillió választásra jogosult szavazó mintegy 65-67 százaléka járulhat az urnákhoz. A jelöltlistán a választók négy személyt karikázhatnak be, amivel azok a lista élére kerülnek.

A választási helyiségek pénteken délután kettőtől este tízig, szombaton pedig reggel nyolctól délután kettőig lesznek nyitva. A voksolás első eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal.

Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második lett, míg a harmadik helyet a STAN-Kalózpárt koalíció szerezte meg 15,62 százalékkal. Rajtuk kívül bejutott még az SPD 9,56 százalékkal.

