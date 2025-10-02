Lisieux-i Szent Teréz ünnepén Esterházy János lelki örökségére emlékeztek Alsóbodokon

Október 1-jén, a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító liturgikus ünnepnapján tartották meg a hagyományos elsőszerdai szentmisét az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában bemutatott ünnepi szertartás főcelebránsa Canavesi Ambrus missziós atya, a csicsói ferences rendi közösség szerzetese volt, mellette Atanáz ferences atya koncelebrált.

A jelenlévő hívek – a már megszokott módon – ezúttal is Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért ajánlották fel imáikat, folytatva a több mint egy évtizede tartó lelki örökségápolást, amely a keresztény hit, a magyar megmaradás és a közép-európai kiengesztelődés szolgálatában áll.

A szentmise zenei szolgálatát ez alkalommal is igényes és méltóságteljes módon Tigyi Miloš kántor látta el.

Homíliájában Ambrus atya kiemelte: Lisieux-i Szent Teréz különösen közel állt Esterházy János szívéhez, akihez gyakran fordult közbenjárásért, és akinek lelkisége nagy hatással volt rá. Mint megjegyezte:

„Esterházy János felfedezte az ima fontosságát, nemcsak önmagáért, hanem másokért is – az imából fakadó kegyelmet személyesen tapasztalta meg.”

Az atya egy Gulagon átélt történetet idézett fel, amikor Esterházy egy súlyosan beteg fogolytárs gyógyulásáért imádkozott kilenc napon át Szent Teréz és Kaszap István közbenjárását kérve. Bár az orvosok nem láttak reményt, a fiatalember állapota éppen az imakilenced végén fordult jobbra.

„Ez volt az a pillanat – hangsúlyozta Ambrus atya –, amikor Esterházy János megértette, hogy az ima valóban hatékony, és hogy a szentek közbenjárása valóságos segítséget jelent.”

A missziós atya rámutatott, hogy Esterházy János életútja nem csupán a szenvedések vállalásáról tanúskodik, hanem arról is, miként tudott a legnehezebb körülmények között is hűséges maradni hitéhez és emberségéhez.

Kiemelte, hogy Esterházy János életútja ma is példát mutat a kitartásról, az emberi nagyságról és a feltétel nélküli szeretetről, amelyek mindannyiunk számára iránymutatóak.

Ambrus atya hozzátette:

Az ő tanúságtétele emlékeztet arra, hogy az imában való állhatatosság és az egyszerű, gyermeki bizalom az Isten felé vezető biztos út.

A szentmise végén ifj. Csámpai Ottó, a zarándokközpont igazgatója mondott köszönetet a híveknek és a zarándokoknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték az ünnepi alkalmat. Háláját fejezte ki a ferences atyáknak is, akik készséggel vállalták a szentmise bemutatását. Röviden beszámolt a novemberi elsőszerdai szentmise időpontjáról is, majd a hívek közösen elimádkozták az imát Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma