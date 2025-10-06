Home Régió Hagyomány és közösség a Tornaljai Városnapokon
Fotók: Szabó Zoltán

Tornalján ismét élettel telt meg a város: szeptember 27. és október 6. között zajlottak a 2025-ös Városnapok, ahol a sporttól a kultúrán át a közösségi eseményekig mindenki megtalálhatta a kedvére valót.

A nyitónapon a repülőtéren megrendezett tuningautó-találkozó vonzotta a technika szerelmeseit, míg október 1-jén hivatalosan is kezdetét vette az ünnepi hét. Ekkor rendezték meg az Iván László-emléktornát, valamint a tornaljai tehetségek bemutatóját, amelyek méltó keretet adtak a városnapok megnyitójának.

Október 2-án a sport és a kultúra továbbra is központi szerepet kapott: a Szögedi Dénes atlétikai versenyt követően bemutatták a Tornalján feltárt bronzkori régészeti leletet, este pedig könyvbemutató és irodalmi est várta az érdeklődőket.

Október 3-án a hagyományos őszi vásár színesítette a főteret, miközben a városházán testvérvárosi delegációkat fogadtak, és megtartották a városi képviselő-testület ünnepi ülését. Az este fénypontja a Broadway együttes, Balázs Pali és Peter Šrámek koncertje volt.

A fő attrakciók október 4-én zajlottak. A főtéri kulturális programokat a Gömör Vármegyei Pálinka- és Párlatverseny kísérte, amely a helyi hagyományokat és gasztronómiát helyezte középpontba. A nap csúcspontja az ABBA Show és Dolly fellépése volt, igazi fesztiválhangulatot teremtve.

A Tornaljai Városnapok október 6-án ökumenikus istentisztelettel zárultak a református templomban, majd koszorúzással emlékeztek a tornaljai kúriánál, Kazinczy Lajos emléktáblájánál.

A 2025-ös Tornaljai Városnapok méltó ünnepet jelentettek a helyi közösség számára, erősítve a hagyományok ápolását, a közösségi összetartozást és a kulturális értékek megőrzését. A rendezvény újra bizonyította, hogy Tornalja kulturális, sport- és közösségi élete élénk és sokszínű.

