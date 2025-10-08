Home Itt és Most A baleset-megelőzési rendőrségi napon 2300 szabálysértésre derítettek fényt, a gyorshajtás állt az első helyen
Itt és Most

A baleset-megelőzési rendőrségi napon 2300 szabálysértésre derítettek fényt, a gyorshajtás állt az első helyen

NZS
Fotó: SITA

Az október elején (október 3-án) megrendezett országos közlekedésrendészeti ellenőrzés során 2300 szabálysértést állapítottak meg, ezek közül 918 esetben a megengedett sebesség túllépését. A szabálysértések között ezúttal is szerepelt az ittas vezetés, 24 gépjárművezető esetében állapították meg az alkoholfogyasztás tényét, és 39 gépjárművezetőnek vonták be a jogosítványát. A rendőrségi akció eredményeiről Lea Vilhanová, a rendőrség szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Az említett napon a rendőrség 39 közlekedési balesethez is kivonult. A legtöbb baleset–egyformán hét – Besztercebánya és Nyitra megyében, a legkevesebb, konkrétan egy pedig Zsolna megyében történt.

A balesetek ezúttal szerencsére nem követeltek halálos áldozatot, de két ember súlyosan megsérült.

A rendőrségi akció során a közlekedés biztonságára összpontosítottak, közútjaink biztonságosabbá tétele érdekében. Az ellenőrzés során a rendőrség a közlekedés motorizált és további résztvevői viselkedésének különböző aspektusaira, valamint a járművek műszaki állapotára összpontosított. Rendőrségi drónokat is bevetettek, amelyek főként a tilos jelzésnél való áthaladást rögzítették.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

