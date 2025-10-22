Elhunyt Molnár László rádióbemondó, rendező

Életének 74. évében elhunyt Molnár László, a Pátria rádió korábbi bemondója, előadóművész, műsorvezető.

Amint a Pátria Rádió honlapján olvasható: „A Szőttes megalakulásakor népdalversenyek konferálására hívták, majd két év katonai szolgálat után a Szőttes szervezőtitkáraként is dolgozott. Többször sikertelenül jelentkezett a színművészeti főiskola rendező szakára, ám 1978-ban színházi szakelőadóként a Csemadokhoz került.”

A 70-es évek végén a Slovkoncertnél hivatalos előadóművészi jogosítványt szerzett; magyar kabaré-előadóként, zenekarral járta az országot, s még a pozsonyi Nová scéna színház egyik szlovák musicaljében (Opera maffiozo) is fellépett. 1989 körül elege lett a Csemadok akkori vezetéséből; a Družstevné noviny szerkesztője, tördelője, később a Boltos havilap munkatársa lett. 1995-ben a Pátria rádióhoz került bemondó–rendezőként – folytatják az életének ismertetését.

Kabaréműsorokat indított, hangjátékokat rendezett, a Lazítani című kabaréműsora évekig visszatérő szilveszteri műsor volt a Pátrián. A rádió szerkezeti átalakításai nyomán azonban 2000-es évek közepén – sok más tapasztalt kollégával együtt – elbocsátották.

„Molnár Laci hangját mindenki ismerte. Rádióbemondóként, kabaré-előadóként, népdalversenyek és Csemadok-rendezvények konferansziéjaként évtizedeken át része volt a mindennapjainknak, a felvidéki magyar kultúrának.

A mi kollégánk akkor lett, amikor több rádióssal együtt – méltatlan körülmények között – elbocsátották a közszolgálati rádió magyar szerkesztőségéből” – ezt már a Magyar Szövetség közölte közösségi oldalán.

Csáky Pál eképpen búcsúzott a közösségi felületén: „Jaj, sok ez így egyszerre. Eltűnik egy világ, ez a dolgok rendje, de ne így, ömlesztve! Hétfőn Dráfi Mátyás, s tegnap jött a hír: Molnár László is! A nekrológok sokat elmondanak a művészi tehetségéről, kiváló szakmai munkásságáról, én a csupa szív embert emelném ki: évekig naponta találkoztunk, hosszan beszélgettünk. Ő is ama generáció tagja volt, aki naponta megkérdezte: mi lesz velünk? Milyen világot hagyunk az utódainkra? Lacikám, mindent köszönünk. Legyen neked könnyű a föld, nyugodj békében!”

Szűk családi körben vesznek tőle búcsút.

Felvidék.ma/patria24.stvr.sk/Facebook