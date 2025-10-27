Felmérés készült az iskolai zaklatásról a Nyitra megyei középiskolások megkérdezésével

Az iskolai zaklatásról kérdezték a Nyitra megyei középiskolásokat. A felmérésbe 4662 diákot vontak be a megyei fenntartású középiskolákból, akik közül 219-en válaszolták, hogy rendszeres bántalmazásnak vannak kitéve. A Zaklatás és online zaklatás az osztályközösségekben című felmérést a megyei hivatal és a nyitrai Tanácsadási és Megelőzési Központ végezte.

Emellett 368 diák válaszolta, hogy van az osztályukban olyan tanuló, akinek rendszeres zaklatást kell elszenvednie. 125-en pedig azt mondták, gyakorlatilag „napi rendszerességgel” zaklatják őket. „A leggyakoribb helyszín pedig az osztályterem, 139-en válaszolták ezt, tehát a bántalmazók leggyakrabban az osztálytársak közül kerülnek ki” – áll a felmérésről készített jelentésben.

A 125 sértett (44%) senkivel sem beszélt a problémáiról, leggyakrabban a félelem, a szégyenérzet és a bizalomhiány miatt. 70-en elmondták problémájukat valamelyik családtagjuknak, barátjuknak, pszichológusnak, az osztályfőnöknek, esetleg nevelési tanácsadónak. A bántalmazottak közül a legkevesebben a rendőrséghez, az iskola vezetéséhez és a megelőzési tanácsadóhoz fordultak. „A felmérés igazolta, milyen nagy szükség van iskolapszichológusokra. A szakértők szerint a legkevesebb hasznuk az egyszeri megelőző előadásoknak van, hosszú távú megelőzési programra van szükség az osztályokban, és a tanárok folyamatos képzésére” – közölték a felmérés készítői.

TASR/Felvidék.ma