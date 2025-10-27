Végső búcsút vettek Dráfi Mátyás színművésztől – képriport

Ma kísérték Komáromban utolsó útjára Dráfi Mátyás Kossuth-díjas színművészt. Búcsúztatására a Komáromi Jókai Színházban került sor, ahol a szeretett színésztől álló tapssal búcsúzott tisztelő közönsége. Ezt követően kísérték utolsó útjára a gyászolók a komáromi katolikus temetőbe.

Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes művész, a magyar színjátszás ikonikus alakja, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja életének 83. évében, október 20-án hunyt el. Ma, október 27-én búcsúztatták a Komáromi Jókai Színház színpadán, ahol a társulat színművészei egymást váltva álltak őrséget a ravatal előtt. Hivatalos búcsúztatását követően a komáromi katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra, kérése szerint szülei mellé.

A színművész méltóságteljes búcsúztatójáról részletesebben ITT olvashatnak.

Szalai Erika/Felvidék.ma