Home Képriport Végső búcsút vettek Dráfi Mátyás színművésztől – képriport
Képriport

Végső búcsút vettek Dráfi Mátyás színművésztől – képriport

Szalai Erika
Szalai Erika

Ma kísérték Komáromban utolsó útjára Dráfi Mátyás Kossuth-díjas színművészt. Búcsúztatására a Komáromi Jókai Színházban került sor, ahol a szeretett színésztől álló tapssal búcsúzott tisztelő közönsége. Ezt követően kísérték utolsó útjára a gyászolók a komáromi katolikus temetőbe. 

Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes művész, a magyar színjátszás ikonikus alakja, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja életének 83. évében, október 20-án hunyt el. Ma, október 27-én búcsúztatták a Komáromi Jókai Színház színpadán, ahol a társulat színművészei egymást váltva álltak őrséget a ravatal előtt. Hivatalos búcsúztatását követően a komáromi katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra, kérése szerint szülei mellé.

A színművész méltóságteljes búcsúztatójáról részletesebben ITT olvashatnak.

Szalai Erika/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az ősz színei az egykori lévai Schoeller parkban

Egy hős lelkű főpap előtt tisztelegtek – a...

Gömöri gyöngyszemek képeken

Egy séta képei a természet őszi színkavalkádjáról

Ábelovai népviseletek Rimaszombatban képeken

XIV. Gömöri Kórustalálkozó képeken

Meghitt hangulatban ünnepelték az időseket Csilizpatason

Képzetek – a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlata...

A Szvrcsek Anita Akusztik Trió „Világok násza“ című...

Képriport Sulyok Tamás komáromi látogatásáról

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma