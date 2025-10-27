Előadás a könyvek könyvéről Kassán

Október 24-én a MaJel Rovás Központban előadást tartott doc. ThDr. Somogyi Alfréd lelkész, a Szövetség a Közös Célokért elnöke a magyar Biblia-fordításokról.

Kovács Ágnes, az intézmény programigazgatója köszöntötte az előadót és résztvevőket, majd átadta a szót Somogyinak, aki azzal kezdte, hogy a reformáció hónapjában ez időszerű téma.

A könyvtekercs ógörögül biblion. A biblia szó ennek többes száma, tehát könyvtekercseket jelent. A zsidók ma is Tóra-tekercseket használnak, amihez kézzel nem szabad hozzáérni. A Bibliát Írásnak és a könyvek könyvének is nevezik. Két részből áll: az Ó- és Újszövetségből. Az előbbi 39 könyvet tartalmaz, az utóbbi 27-et. Az előbbi rész a törvényről szól, az utóbbi a szeretetről. Atanázius, Alexandria püspöke 367-ben kanonikusnak jelölt 27 újszövetségi iratot. Ez a felsorolás mindmáig érvényes. Tehát együtt a Biblia 66 könyvet tartalmaz. Ezt a 6-7. században állították össze. 1188 fejezetből, 31.102 versből áll. A héber Biblia 328.208 betűt tartalmaz. A másolatokat úgy ellenőrizik, hogy megszámolják a betűk számát. Ha nem egyezik, akkor a másolatot megsemmisítik.

Miről szól a Biblia? A világ teremtéséről, az Istenről és emberről, valamint az ember és Isten kapcsolatáról.

A reformáció magával hozta azt az igényt, hogy a Bibliát anyanyelvén olvashassa a hívő ember. Addig héberül (az Ószövetség nyelve, habár arámi nyelvű részei is vannak), görögül (az Újszövetség nyelve) és latinul (a teljes Biblia Szent Jeromos fordítása, 5. sz.) állt rendelkezésre.

Jézus arámiul beszélt, mégis görögül áll élete és üzenete rendelkezésre. Tehát már ez is fordítás. Pál apostol levelei a legkorábbiak. Kr. u. 50-60-ban készültek. 70-ben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot és a keresztyénség szájhagyomány révén terjedt. Ezután írhatták le az evangéliumokat, valamikor Kr. u. 80-100 között. Ekkor már a zsidók görögül beszéltek, így ezen a nyelven jegyezték le azokat. A Szentlélek ihletésére alakult ki a Biblia végleges szövege 100-110 körül.

Majd a fordításokkal foglalkozott.

Eddig 500 nyelvre fordították le a teljes Bibliát.

Közkeletű mondás, hogy a fordítás, az ferdítés. Már Luther Márton is vívódott emiatt. Az üzenet a fontos, nem a részletek. Európában két sáskafélét ismernek, a Szentföldön negyvenfélét. Ezt tehát nem lehetett használni a fordításnál, hosszú magyarázatokra nincs mód, ezért a fokozáshoz Luther más megoldást alkalmazott. A szöcskét, hernyót és cserebogarat használta.

Téves fordítás következménye, hogy Mózest szarvakkal ábrázolták. Mózes könyvében arról van szó, hogy az Úr másodszor is átadja a Tízparancsolatot és miután Mózes lejött a hegyről, az arca sugárzott és ezért az emberek elől eltakarta azt. A héber kifejezés ragyogásnak, de szarvnak is fordítható. Viszont a szarv a dicsőség szimbóluma, tehát a tévedés nem annyira szembetűnő.

A Jelenések Könyvének végén figyelmeztetés olvasható: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.” (22:18-19.)

Majd a magyar nyelvű fordításokat vette sorra. A Huszita Biblia a 15. sz. első felében keletkezett. De csak egyes részeket fordítottak le. Mindenki ugyanis azt a részt fordította, mely számára kedves volt. A Corvinák is különböző bibliai vagy egyházi témájú műveket tartalmaznak.

1590-ben elkészült a teljes magyar nyelvű Biblia Károli Gáspár fordításában. Összesen 300 példányban nyomtathatták ki, melyek közül mára 52 darab maradt. Ezek közül 24 példány Magyarországon található.

Káldi György katolikus fordítása 1626-ban látott napvilágot. A Váradi Biblia 1661-ben jelent meg, mely Károli fordítását javította és magyarázatokkal is ellátta. Az új kiadások arra törekedtek, hogy használható kötetet kapjanak az emberek kézhez, csökkentsék a méretét. A Károli Biblia eredetileg két vaskos kötetben jelent meg.

Az ökumenikus fordítás katolikus, evangélikus és református egyház közös munkája. 1975-ben jelent meg az első kiadás. Ma már CD-ROM-on tanulmányozhatjuk a Bibliát. A számítógépen többféle magyar fordítás is összevethető. Az újabb kiadások arra is tekintettel vannak, hogy a Bibliában egykor családi eseményeket örökítettek meg. Születéseket, esküvőket, elhalálozást.

Az előadó különböző kiadású Bibliákat hozott magával, amit a hallgatóság érdeklődéssel forgatott az előadás után. Az előadás végén egy meglepő információ is elhangzott. Kínában adják ki ma a legtöbb Bibliát! Ezek különböző nyelveken jelennek meg.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma