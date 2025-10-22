Home Itt és Most Hétfőn kísérik utolsó útjára Dráfi Mátyást
Itt és Most

Hétfőn kísérik utolsó útjára Dráfi Mátyást

A Komáromi Jókai Színházban búcsúztatják a Kossuth-díjas színművészt

KJSZ
KJSZ
Szalai Erika/Felvidék.ma, archív

Október 27-én, hétfőn kísérik utolsó útjára az október 20-án elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas színművészt – tudatta a gyászoló család. A búcsúztatásra a Komáromi Jókai Színházban kerül sor. Az intézmény saját halottjának tekinti a művészt.

Tisztelői 11 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket a színházteremben, ez idő alatt helyezhetik el virágjaikat a színpadon felállított ravatal mellett. Eközben a művész fotói, dalai lesznek láthatók-hallhatók. A színház felvezetői valamennyi érkezőt útbaigazítanak.

Itt kerül sor a búcsúztatásra is, amelyet Fazekas László emeritus püspök végez, református szertartás szerint. Beszédet mond Keszegh Béla polgármester és Gál Tamás Jászai Mari- és Dosky-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. Ezzel a temetés hivatalos része véget ér.

A művészt ezután a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Aki szeretné, ide is elkísérheti a gyászoló családot. A sír mellett a komáromi Gaudium vegyeskar Dráfi Mátyás két kedvenc Kodály-dalát énekli majd.

16 órától zártkörű fogadás kezdődik a Komáromi Jókai Színházban.

 

A Komáromi Jókai Színház sajtóközleménye

