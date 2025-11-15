Home Kitekintő Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat
Kitekintő

Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Mohácsy István FB

Ezt a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidelitas XXII. kongresszusán szombaton, Budapesten jelentette ki.

Menczer Tamás a Fidesz ifjúsági szervezetének kongresszusán hangsúlyozta: azt szokták mondani, hogy a fiatalok lázadók, ezért azt javasolja minden fiatalnak, hogy legyen az ő lázadásuk az, hogy megvédik a hazájukat, megvédik a nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és fellépnek a rombolással szemben.

Hozzátette: mindent megtesz, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke, mert olyan kormányfőt akar, akit bár mindenki szeretne, de senki nem tud iránytani, nem pedig olyat, aki „egy rossz rongybaba” és, akit „pórázon irányítanak”.

Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Hozzátette: olyan miniszterelnököt akar, akit az amerikai elnök erős vezetőnek tart, és nem olyat, „aki csak nőkkel bátor, és ha férfiakkal találkozik, akkor reszket”.

A jövő évi választás tétjének azt nevezte, hogy „egy báb irányít bennünket, vagy a saját sorsunkat irányítjuk”. A munkát el kell végezni, el is fogjuk végezni és akkor áprilisban lesz egy szép és vidám vasárnap esténk – tette hozzá.

A háborúval kapcsolatban azt javasolta a Fidelitas tagjainak: azt a kérdést tegyék fel maguknak és másoknak is, hogy akarnak-e meghalni Ukrajnáért

vagy azért, hogy „Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet”. Úgy vélte: a Tisza pártnak, ha lehetősége lenne, „berántana” mindenkit Ukrajnába harcolni.

Fotó: Mohácsy István FB

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke közösségi oldalán kifejtette: 🕊️Számomra a béke nem politikai kategória. Életkérdés! A fehér galamb a béke örök szimbóluma: viseljük együtt, viseljük büszkén! Akárhol is vagyunk, ez a szimbólum összeköt minket!🇭🇺

mti/Felvidék.ma

