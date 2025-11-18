Home Ajánló A Magyar magazin november 19-i ajánlója
A Magyar magazin STV2-őn szerdán, november 19-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Jókai és Pozsony
Milyen volt cseregyerekként németet tanulni Pozsonyban?  Miként írt műveiben a városról? Merre időzött az országgyűlési ifjakkal és hol lehetett őt látni már befutott íróként?

Mekkora rajongói tömeg várta az idős írót a Séta téren, hogy megpillanthassák máaodik feleségével, Nagy Bellával együtt?

A Jókai 200 emlékév jegyében Jókai Mór pozsonyi kötődéseiről beszélget Korpás Árpád idegenvezetővel, a Pozsonyi Kifli polgári társulás alelnökével a műsorvezető, Rácz Vince.

BÁ/Felvidék.ma

