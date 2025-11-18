Milyen jövőt akarunk építeni? – ünnepségek Kassán

November 16-án, vasárnap a kassai Szent Erzsébet-főszékesegyházban jelentős események zajlottak. Ez azzal függ össze, hogy a pápa Jubileumi Szentévet hirdetett tavaly karácsonykor, másrészt november 19-én Szent Erzsébetet ünneplik, aki a kassai főszékesegyház és a város patrónusa. A Bernard Bober kassai érsek, metropolita meg betöltötte 75. születésnapját. Mindezeken túl, egy rendkívüli oltárszentelésre is sor került.

Kezdjük ezzel az utóbbi eseménnyel. A történetet a második világháborúval kell kezdenünk. Ahogy az közismert, a náci Németország Szlovákiával karöltve, Lengyelországot támadta meg. Kisvártatva a Szovjetunió is ezt tette a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradéka értelmében. Magyarország még akkor nem lépett be a háborúba. Azonban a kassai bombázás után, melyre 1941. június 26-án került sor, megtámadta a Szovjetuniót. Ugyanis azt tartották a támadó félnek. Máig sincs egyértelmű bizonyítékunk rá, hogy a szovjetek voltak a támadók, habár ez nagyon valószínű. Magyarország mégis hadat üzent a Szovjetuniónak.

A hadi helyzet 1943-ra kedvezőtlenül alakult a tengelyhatalmak számára és Kassa vezetése szembesült azzal, hogy a várost bombázhatják. Az előbbi támadás még élénken élt az emlékezetükben. A város műemlékeit meg kellett menteni. A Dóm oltárait és egyéb más értékeit biztonságos helyre kellett szállítani. A múzeum munkatársai 1943 első felében kezdtek helyet keresni a város műtárgyainak. A kassai püspökök nyári rezidenciája Hejcén alkalmas helynek látszott. Ez a település 42 km-re fekszik Kassától. Elsősorban azért választották ezt a helyszínt, mert pincéjének páratartalma egyezett a főszékesegyházéval. Ez döntött.

1943 áprilisa és júniusa között 4.000 műtárgyat helyeztek el Hejcén. A Vörös Hadsereg részben feltörte a ládákat, ám hamar kiderült, hogy az Csehszlovákiát illeti, így nem nyúltak hozzá, de az egyik oltár súlyosan megsérült. A felbontást a román hadsereg nyakába próbálták varrni.

A két ország között azonban megromlott a viszony a magyarok emberi jogainak megfosztása és a lakosságcsere miatt, így az ott tárolt értékek hazahozatala elhúzódott. A 106 láda fokozatosan ugyan visszakerült, de két középkori oltár, az Utolsó Vacsora és a Mária halála oltár részben megsemmisült. Az előbbit most sikerült rekonstruálni és a dómban a Mária halála oltár egykori helyén helyezték el. Ezt szentelték föl november 16-án.

A múlt héten a Jubileumi Év rendezvényei zajlottak, melyek január 6-án érnek véget. Központi témája a remény volt. November 10-ével kezdődően a múlt hét miséi a következő témákkal foglalkoztak: A remény meghallgat, gyógyít, örömet ad, leküzdi a félelmet, otthon születik, a remény lehajol.

Vasárnap, november 16-án dr. Ternyák Csaba, egri érsek celebrálta a magyar nyelvű misét reggel 9-től Kassán. A főszékesegyház megtelt. Pásztor Zoltán, püspöki helynök üdvözölte a vendégeket és hívőket. Az érsek prédikációja előtt tréfásan üdvözölte Bernard Bober, kassai érseket. Elmondta, Kassán szembesült vele, hogy a kassai érsek pásztorbotja nehezebb, mint az övé. Kívánja, hogy azt méltó módon viselje.

Szent Erzsébetre utalt a Példabeszédek Könyvéből vett idézet: „Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne. (…) Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!” (31:10, 30-31.)

Az érsek beszédét Lukács Evangéliumára alapozta: „szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket! Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántanak titeket! Annak, aki megüti az egyik arcodat, tartsd oda másikat is! Annak, aki elveszi a kabátodat, add oda az ingedet is! Mindenkinek adj, aki kölcsönkér tőled! Ha valaki elveszi, ami a tiéd, ne követeld vissza! Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek!

Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miért érdemeltek jutalmat? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, miért érdemeltek jutalmat? Hiszen ezt még a bűnösök is megteszik. Ha csak azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy vissza is fogják fizetni, miért érdemeltek jutalmat? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsön a többi bűnösnek, hogy azután majd visszakapják. Szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót velük! Adjatok kölcsön, és ne várjátok, hogy visszaadják! Akkor Isten bőségesen meg fog jutalmazni titeket, és a Magasságos Isten fiai lesztek. Mert Isten jóságos a gonosz és hálátlan emberekhez is. Legyetek ezért ti is irgalmasak és könyörületesek, ahogyan Mennyei Atyátok is irgalmas és könyörületes!”

Szent Erzsébet tisztelete a két nép közötti testvériséget erősíti – kezdte az érsek. – Az ő szeretete a szegények iránti gondoskodásban nyilvánult meg. A szentektől tanulhatunk. Erre alapozva nekünk szegezte a kérdést, milyen jövőt akarunk építeni?

Jézus Krisztusnak az egyik kemény tanítását hallottuk – mondta az érsek. – Ezt krisztusi módon kell gyakorolnunk. Ő mutatott példát, amikor életét adta értünk. „Ha boldog akarsz lenni, tegyetek boldoggá másokat!” Ha figyelünk a Szentlélek sugallatára, úgy lehetünk Krisztus követők. Istent cselekedetekkel kell szolgálnunk. Nem lennének többé pogányok, ha úgy élnénk, ahogy ezt a Mindenható elvárja tőlünk.

A magyar nyelvű mise végén felhangzott a Himnusz, majd a Boldogasszony anyánk éneklése közben az érsekek és a papok kivonultak az ősi dómból.

Kisvártatva a következőkben latin-szlovák nyelvű bűnbánati misére került sor. Ennek Ternyák volt a főcelebránsa. Ebből az alkalomból Joseph Haydn Missa Sancti Bernardi miséje csendült fel a Szent Cecília Kórus előadásában, mely a főszékesegyház énekkara. A dóm csodálatos akusztikája következtében, valóban isteni muzsikát hallottunk. Pásztor Zoltán szlovákul tolmácsolta az érsek előbb ismertetett prédikációját. A mise végén Jaroslav Polaček főpolgármester emelkedett beszédben köszöntötte a születésnapját ünneplő kassai érseket. Emlékeztetett, ez a nap a Szegények Világnapjára esik és Erzsébet úgy a székesegyház, mint a város patrónusa.

Ezt követően a két érsek felszentelte az Utolsó vacsora-oltárt. Sokan fényképezték le azt. Egy műtárggyal ismét gazdagabbak lettünk. Az oltárképen a piros-fehér-zöld dominál.

