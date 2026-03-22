Erős férfiak, erős közösségek – rendhagyó férfialkalom Méhészkén

Szokatlan, mégis hiánypótló kezdeményezésnek adott otthont 2026. március 19-én a méhészkei Demeter faiskola. A férfiaknak szervezett csapatépítő délután ötletgazdája Mudi Róbert, a Berzétei Református Gyülekezet lelkipásztora volt, aki egy olyan alkalmat hívott életre, amely túlmutat a hagyományos közösségi programokon. Lelki, közösségi és gyakorlati feltöltődést kínált egyszerre.

Széteső világ, magányos férfiak

„Ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy szép lassan hullik szét minden Engednek az eddig erős kötések, ürülnek ki a templomok, hullanak szét a közösségek akár nemzeti, akár keresztyén vonalon, de gyakorlatilag az élet minden területén. Megvan az anyagi jólétünk, de nincsenek barátaink, testvéreink, nincs olyan társa a 21. század férfijainak, akikkel őszintén tudna beszélni az élet nagy dolgairól” – fogalmazott a lelkipásztor.

A kezdeményezés egyik fő célja az volt, hogy teret adjon azoknak a beszélgetéseknek, amelyekre a hétköznapokban nincs lehetőség.

Mudi Róbert szerint számos olyan „férfitéma” létezik – félelmek, belső feszültségek, hitbeli kérdések –, amelyeket sokan nem osztanak meg sem a családjukkal, sem másokkal.

Új kezdet régi alapokon

A mostani alkalom nem előzmények nélküli. Berzétén korábban is szerveztek férfinapokat, különböző témák mentén. Akkor is szó esett a félelemről, a csend jelentőségéről, vagy éppen a férfi virtusról. Azok az alkalmak mindig lelki bevezetéssel, tanúságtételekkel és közösségi együttléttel zajlottak.

A kisebb közösségi keretek és bizonyos nehézségek miatt azonban azok az alkalmak egy időre megszakadtak.

„Folyamatosan éreztem az Isten Lelkének sürgetését: lépni kell” – mondta a lelkipásztor.

Így született meg az „új első alkalom” gondolata: szélesebb körben, több települést bevonva, tudatosabb keretek között újraindítani a férfi közösségi alkalmakat.

A metszés üzenete

A legutóbbi helyszínválasztás és a program ezúttal szimbolikus volt.

A méhészkei faiskolában a résztvevők a gyümölcsfák metszésének gyakorlati tudását sajátíthatták el Demeter Ferenc vezetésével. Egyúttal megtanulták, ahogyan Mudi Róbert mondja, hogy „engednünk kell Isten metszésének is”

Mudi Róbert hangsúlyozta, a felesleges „vadhajtások” eltávolítása, az önfegyelem és a belső rend kialakítása mind olyan feladat, amely a férfiak életében különösen fontos.

„Nekünk is alakítanunk kell a ránk bízott kertet – néha gyermekeink, néha saját magunk életében” – tette hozzá.

Testvéri közösségben – egy résztvevő szemével

A programhoz a szomszédos gyülekezetből érkezett Varga Zoltán lelkipásztor is csatlakozott, aki több férfit is magával hívott az alkalomra.

„Nagyon hálás vagyok, hogy megszólított Mudi Róbert szolgatársam” – mondta. Hozzátette: már az első pillanattól igyekezett megszólítani azokat a gyülekezeti tagokat, akikről tudta, hogy szívesen részt vennének egy ilyen jellegű találkozón. „Nagy örömmel fogadták a meghívást, és az alkalom végén is többször megköszönték, hogy eljöhettek.”

Varga Zoltán maga is feltöltő élményként élte meg a délutánt: „Én is nagyon jól éreztem magam ebben a férfi testvéri közösségben.”

A férfiak megerősítése kulcskérdés

A szádalmási lelkipásztor szerint az ilyen alkalmaknak komoly jelentősége van a mai társadalomban.

„Nagyon fontosnak tartom az ilyen megerősítő alkalmakat a férfiak számára. A férfi a családfő, és ezt a feladatát be kell töltenie a családban” – hangsúlyozta.

Úgy véli, a találkozón elhangzó gondolatok – már a bevezető áhitat során is – valódi hatást gyakoroltak a résztvevőkre. „Úgy gondolom, termő talajra találtak ezek az üzenetek még a sokszor erősnek tűnő férfiak szívében is.”

A résztvevők egyöntetű visszajelzése alapján nem kérdés, van igény a folytatásra. A méhészkei délután így nem csupán egy alkalmi esemény volt, hanem egy olyan kezdeményezés kezdete, amely hosszú távon is hozzájárulhat a férfiak, rajtuk keresztül pedig a családok és közösségek megerősítéséhez.

HE/Felvidék.ma