A Magyar magazin december 3-i ajánlója

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, december 3-án 8.06-kor jelentkezik új adással. A tartalomból:

  • Nagykaposon kutyaterápiát is alkalmaznak a speciális nevelést igénylő gyerekeknél;
  • Szádalmáson már karácsonyi ajándékok is készültek a kézművesnapon;
  • Ragyolcon szenteket ábrázoló ablakokkal gazdagodott a katolikus templom;
  • Kassán Márai Sándor novelláiból készült színházi előadás;
  • Komáromban tengeri kalandokat olvashatott – láthatott a művelődési központ látogatója.

A műsorvezető Holop Zsóka.

A magazin után következik a dél-szlovákiai településekről szóló Porta, amely ezúttal a gömöri Hubó és Lenke községeket mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma

