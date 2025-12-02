A Magyar magazin december 3-i ajánlója

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, december 3-án 8.06-kor jelentkezik új adással. A tartalomból:

Nagykaposon kutyaterápiát is alkalmaznak a speciális nevelést igénylő gyerekeknél;

Szádalmáson már karácsonyi ajándékok is készültek a kézművesnapon;

Ragyolcon szenteket ábrázoló ablakokkal gazdagodott a katolikus templom;

Kassán Márai Sándor novelláiból készült színházi előadás;

Komáromban tengeri kalandokat olvashatott – láthatott a művelődési központ látogatója.

A műsorvezető Holop Zsóka.

A magazin után következik a dél-szlovákiai településekről szóló Porta, amely ezúttal a gömöri Hubó és Lenke községeket mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma