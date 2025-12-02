A Magyar magazin december 3-i ajánlója

7
A Magyar magazin az STV2-en szerdán, december 3-án 8.06-kor jelentkezik új adással. A tartalomból:
- Nagykaposon kutyaterápiát is alkalmaznak a speciális nevelést igénylő gyerekeknél;
- Szádalmáson már karácsonyi ajándékok is készültek a kézművesnapon;
- Ragyolcon szenteket ábrázoló ablakokkal gazdagodott a katolikus templom;
- Kassán Márai Sándor novelláiból készült színházi előadás;
- Komáromban tengeri kalandokat olvashatott – láthatott a művelődési központ látogatója.
A műsorvezető Holop Zsóka.
A magazin után következik a dél-szlovákiai településekről szóló Porta, amely ezúttal a gömöri Hubó és Lenke községeket mutatja be.
BÁ/Felvidék.ma