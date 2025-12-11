Börtönbüntetés járna a második világháború utáni rendezés megkérdőjelezéséért

A szlovák parlament csütörtökön gyorsított eljárásban tárgyalta a Büntető törvénykönyv módosítását, amely több új tényállást is bevezetne. A legnagyobb visszhangot az a javaslat váltotta ki, amely bűncselekménnyé tenné a második világháború utáni rendezés – így a Beneš-dekrétumok – nyilvános tagadását vagy megkérdőjelezését.

A módosító indítvány szerint hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel lennének büntethetők, akik „nyilvánosan tagadják vagy megkérdőjelezik” a háború utáni viszonyrendszer kialakítását, amelyet a Csehszlovák Köztársaság és a Szlovák Nemzeti Tanács jogi aktusai alapoztak meg.

A javaslatot a parlament emberi jogi bizottsága már jóváhagyta, és a koalíció akár ma délután is megszavazhatja.

A tervezet azt is rögzíti, hogy a szabályozás a Büntető törvénykönyvnek a háborús uszításról, emberiesség elleni bűncselekményekről, terrorizmusról és szélsőségességről szóló fejezetébe kerülne – vagyis

a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését a legsúlyosabb bűncselekmények közé sorolná.

A javaslat támogatói szerint a történelmi rendezés relativizálása veszélyt jelentene a demokratikus rendre, kritikusai azonban úgy látják: a tervezet közvetlenül fenyegeti a szólásszabadságot, ráadásul olyan történészeket, kutatókat vagy közéleti szereplőket is érinthet, akik szakmai alapon foglalkoznak a dekrétumok máig tartó hatásaival.

Gubík László Robert Fico miniszterelnök elhíresült mondatával reagált a tervezetre

„Takto sa to nerobí, do psej matere!”

A javaslatra élesen reagált Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a kormánykoalíció a Beneš-dekrétumok kritikáját a legsúlyosabb bűncselekmények közé sorolná, ráadásul gyorsított eljárásban, társadalmi vita nélkül. Ironikusan megjegyezte:

milyen jó, hogy csak hat hónapot kaphatunk, közénk is lövethettek volna…

Ha elfogadják a javaslatot, az veszélyes precedenst teremthet, ugyanis kriminalizálhatja a történelmi igazságtalanságok kritizálóit és elfojthat bármilyen társadalmi vagy szakmai diskurzust a témában.

A parlament várhatóan még a mai napon dönt a módosításról.

