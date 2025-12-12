Készíthetjük a fogkefét…

Élesen bírálta a szlovák parlament által elfogadott, a Büntető törvénykönyvet módosító úgynevezett LEX GAŠPAR és LEX BENEŠ salátatörvényt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke. A politikus személyesen jelen volt a szavazáson, és rövid videónyilatkozatában arról beszélt, miért tartja a tegnap elfogadott módosítást teljes mértékben vállalhatatlannak.

Gubík László szerint a törvény egyik legsúlyosabb eleme, hogy akár hat hónap szabadságvesztéssel is fenyegeti azokat, akik „a második világháború utáni elrendeződést” vitatni merik. Mint rámutatott, a jogszabály nem határozza meg egyértelműen, mit ért ez alatt, így súlyos jogbizonytalanságot teremt.

A Magyar Szövetség elnöke arra figyelmeztetett: a homályos megfogalmazás miatt

történészek, jogvédők, ügyvédek, politikusok és jogsértettek egyaránt a Büntető törvénykönyv hatálya alá kerülhetnek.

Példaként említette, hogy akár egy történelmi konferencia megszervezése, egy 80 év után vagyonától megfosztott örökös jogérvényesítési kísérlete, az őt képviselő ügyvéd fellépése vagy egy politikai felszólalás is büntetőjogi kockázatot hordozhat.

„Be kell készíteni a fogkefét jogvédőknek, történészeknek, a jogsértetteknek, meg az őket képviselő politikai formációnak, meg minden jóérzésű embernek”

– fogalmazott, utalva arra, hogy a törvény olyan mértékben tág és kiszámíthatatlan, hogy szinte bárkire alkalmazhatóvá válhat.

Gubík László szerint a módosítás abszurd mind emberi jogi, mind jogállami, mind az elemi igazságérzet szempontjából, és különösen elfogadhatatlan a szlovákiai magyar közösség számára, amelyet történelmi okokból közvetlenül érintenek a második világháború utáni jogfosztások következményei.

A politikus a parlamenti vitát is bírálta, megjegyezve: az ellenzék „Fico-cirkuszt” csinált az ügyből, miközben egy olyan törvényt fogadtak el, amely alapjaiban érinti a szólásszabadságot, a jogbiztonságot és a múlt jogsértéseinek nyilvános megvitatását.

SZE/Felvidék.ma