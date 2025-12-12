Home Itt és Most Készíthetjük a fogkefét…
Itt és Most

Készíthetjük a fogkefét…

A Magyar Szövetség elnöke szerint jogállami abszurdum született a parlamentben

SZE
SZE
Gubík László/Facebook

Élesen bírálta a szlovák parlament által elfogadott, a Büntető törvénykönyvet módosító úgynevezett LEX GAŠPAR és LEX BENEŠ salátatörvényt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke. A politikus személyesen jelen volt a szavazáson, és rövid videónyilatkozatában arról beszélt, miért tartja a tegnap elfogadott módosítást teljes mértékben vállalhatatlannak.

Gubík László szerint a törvény egyik legsúlyosabb eleme, hogy akár hat hónap szabadságvesztéssel is fenyegeti azokat, akik „a második világháború utáni elrendeződést” vitatni merik. Mint rámutatott, a jogszabály nem határozza meg egyértelműen, mit ért ez alatt, így súlyos jogbizonytalanságot teremt.

A Magyar Szövetség elnöke arra figyelmeztetett: a homályos megfogalmazás miatt

történészek, jogvédők, ügyvédek, politikusok és jogsértettek egyaránt a Büntető törvénykönyv hatálya alá kerülhetnek.

Példaként említette, hogy akár egy történelmi konferencia megszervezése, egy 80 év után vagyonától megfosztott örökös jogérvényesítési kísérlete, az őt képviselő ügyvéd fellépése vagy egy politikai felszólalás is büntetőjogi kockázatot hordozhat.

„Be kell készíteni a fogkefét jogvédőknek, történészeknek, a jogsértetteknek, meg az őket képviselő politikai formációnak, meg minden jóérzésű embernek”

– fogalmazott, utalva arra, hogy a törvény olyan mértékben tág és kiszámíthatatlan, hogy szinte bárkire alkalmazhatóvá válhat.

 

Gubík László szerint a módosítás abszurd mind emberi jogi, mind jogállami, mind az elemi igazságérzet szempontjából, és különösen elfogadhatatlan a szlovákiai magyar közösség számára, amelyet történelmi okokból közvetlenül érintenek a második világháború utáni jogfosztások következményei.

A politikus a parlamenti vitát is bírálta, megjegyezve: az ellenzék „Fico-cirkuszt” csinált az ügyből, miközben egy olyan törvényt fogadtak el, amely alapjaiban érinti a szólásszabadságot, a jogbiztonságot és a múlt jogsértéseinek nyilvános megvitatását.

SZE/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az államfő elveszítette az SNS bizalmát

Telefonon beszélt a kormányfő Ukrajna támogatásáról az Európai...

A vétó letörése után sem írja alá az...

Horony Ákos: ezúttal kivételt kell tennem

A TÉKA szerint veszélyes útra lépett a szlovák...

A Bejelentővédelmi Hivatal szerint a politikai érdekek felülírták...

Szlovákia semmilyen formában nem fogja támogatni az ukrán...

Letörte a parlament az ÚOO átalakításával kapcsolatos elnöki...

„Ha az EU nem tartja tiszteletben a tagállami...

Ne a magyarok üldözésének és kitelepítésének említése legyen...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma