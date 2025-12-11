Home Itt és Most A főügyész élesen bírálja a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvényjavaslatot
A főügyész élesen bírálja a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvényjavaslatot

SZE
Maroš Žilinka (Fotó: TASR)

Maroš Žilinka főügyész éles kritikával reagált arra a parlament előtt lévő módosító javaslatra, amely a Büntető törvénykönyvbe emelné a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségét, és egyúttal átírná a Büntetőeljárási törvényt is a  a tanúvallomást tett együttműködő gyanúsítottak bizonyítékainak értékelése kapcsán.

A főügyész a ma közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, a módosító indítvány szakmailag megalapozatlan és káros. Szerinte a jelen formájában előterjesztett javaslat nem kezeli megfelelően a bizonyítékok felhasználhatóságának kérdését, és súlyos következményekkel járhat az igazságszolgáltatás működésére.

Žilinka különösen negatívan értékelte, hogy a módosítás – amely szerinte alapvető, rendszerszintű változást jelentene – gyorsított eljárásban, érdemi szakmai vita és a lehetséges következmények előzetes értékelése nélkül került a parlament elé.

A főügyész hangsúlyozta, hogy egy ilyen horderejű törvénymódosítást nem lehet megfelelő jogi elemzés és széleskörű szakmai konzultáció nélkül elfogadni, mert az a büntető igazságszolgáltatás kiszámíthatóságát és stabilitását veszélyeztetné.

A kritika tovább növeli a feszültséget a javaslat körül, amely már eddig is komoly szakmai és politikai vitát váltott ki Szlovákiában.

SZE/Felvidék.ma

