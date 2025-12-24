Home Hitélet A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának december 25-ei előzetese
Hitélet

A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának december 25-ei előzetese

December 25-én, csütörtökön 7.05 kezdettel jelentkezik a Pátria Rádió katolikus vallási műsora új adással. A tartalomból.  

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert – halljuk Jézusról az evangéliumban. Fóthy Zoltán atya, Párkány esperesplébános szentbeszédében rámutat:  a teremtett emberi szívekben, ahol ezt engedik és kérik, hatást tud kifejteni.

Ádvent hétköznapjain 7 és 12 óra előtt rádiónkban Todorovits Rea gondolatait sugároztuk Nemcsak ádventre  címmel. A szerzővel  igencsak figyelemre méltó beszélgetést készítettünk, ezt sugározzuk.

Adásidő: 2025.12.25. csütörtök 7.05. 

