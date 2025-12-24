A jászol titka – könyvbemutató Esztergomban

Esztergom városa a miénk is. Úgy járunk oda, mintha haza mennénk – különösen mi, akik a közelben lakunk, a Duna bal partján, akár ötven kilométeres körzetben is. Az ünnepek idején a Párkány környékiek számára még inkább vallási és kulturális központtá vált, mióta újjáépült a híd.

Az ádventi időszakban is bőven akadt program, hála a jelenlegi városvezetésnek, amely szinte napról napra szépíti ezt a történelmi, szakrális egykori fővárost.

Ádvent utolsó vasárnapján a Szent Adalbert Központban rendhagyó könyvbemutatóra hívták az érdeklődőket.

Zsuffa Tünde kortárs író neve az utóbbi időben egyre ismertebbé vált nemcsak Magyarországon, hanem nálunk, a határ túloldalán is. Nem politikai vagy közéleti sikereivel hívta fel magára a figyelmet, és nem is íróként robbant be az irodalomba. Alig két éve lett ismert egyházi körökben, amikor 2021-ben, a Magyarországon megrendezett Eucharisztikus Kongresszus szervezésében kapott felkérést Erdő Péter bíborostól. A szeptember 5–12. között tartott budapesti világesemény sajtófőnöke és kommunikációs igazgatója volt.

Már akkor is voltak megjelent könyvei. Az Ég tartja a Földet című regényéből musical készült Szikora Róbert és Lezsák Sándor közreműködésével, Cseke Péter rendezésében. Az ősbemutatót 2022. április 8-án tartották az Erkel Színházban.

Szolgálata az egyházban azóta is folytatódik, és egymás után jelennek meg történelmi és életrajzi regényei. Történelmi trilógiája IV. Béla korát idézi meg: Az Ég tartja a Földet (2020), Az Ég tartja a királyt (2022) és Az Ég tartja a Hazát című kötetekben a királyi történeteket, a női szentek életét és jellemét dolgozza fel. Aki olvasta ezeket, bizonyára megjegyezte a nevét.

Legújabb regényét, A jászol titkát nem véletlenül Esztergomban mutatta be, éppen karácsony előtt néhány nappal. A könyvet még nem olvastam, de az ismertető, az előszó és a bemutatón elhangzottak alapján egyértelműen felkeltette a közönség érdeklődését.

A könyvismertető így foglalja össze a történetet: egy elveszettnek hitt kincs, egy család, amelyet a történelem szétszakított, és egy fiatal nő, aki karácsony előtt ráébred, hogy a múlt küldetést rótt rá. Benne van a magyar sors tragikus történelmének egy szelete is. A regény végül feltárja a történelem sebeit, az emberi jellemek példaképeit, a nemzethez és hazához való hűséget, valamint a fiatalok előtt a szívük igazságát.

A jászol titka egyszerre lélekemelő karácsonyi történet és időutazás a szeretet, a hűség és a titokzatos isteni gondviselés világába. „Mert vannak titkok, amelyeket nem kell kimondani… és vannak csodák, amelyek minden karácsonykor újra megszületnek” – ez tömören összefoglalja a mű mondanivalóját.

Zsuffa Tünde üzenete mély kútból merít. Fiatal kora ellenére húsz évet töltött külföldön, ahol a sors sok oldalról megtépázta. Hogyan állt talpra, hogyan jutott a mélységből a magasba – az istenhithez –, arról őszintén vall tanúságtételeiben és regényeiben egyaránt. A sokat megélt írónő kudarcaiból és tapasztalataiból kiindulva hangsúlyozza: jelenünk a múltból fakad, és csak a gyökerekhez való visszatérés vezethet biztos jövőhöz. Ma már azt is tudja, hogy „Isten kegyelme tartja az emberi életet”.

Találkozóin nyíltan beszél családjáról, sokat emlegetett édesapjáról, akinek köszönheti, hogy író lett, valamint egyedül felnevelt, ma már felnőtt fiáról, Pepéről, aki ismert ifjúsági korcsolyabajnok.

A bemutatót megtisztelte jelenlétével Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az Esztergom-Vári Főszékesegyház kormányzója, aki elemezte és méltatta a regény mélységét. Horányi László színész idézeteket olvasott fel. A város képviseletében Hernádi Ádám polgármester és Steindl Balázs alpolgármester köszöntötte az írónőt.

Hernádi Ádám különleges megtiszteltetésnek nevezte, hogy Zsuffa Tünde éppen Esztergomban, az ünnepi várakozás csendjében mutatja be új könyvét. Köszöntőjében kiemelte: a történetek, amelyeket a szív megőriz, néha papírra is kerülnek, és szerencsések vagyunk, hogy az írónő gondolatai újra olvasható formában váltak közkinccsé. Esztergom méltó helyszíne ennek a műnek, hiszen a város a magyar lélek egyik legfontosabb iránytűje. Zsuffa Tünde azon ritka alkotók közé tartozik, akik felelősséget vállalnak: alapértékekhez nyúlnak vissza, kapaszkodót nyújtanak egy gyakran értékvesztettnek tűnő világban, emlékeztetnek arra, kik vagyunk és honnan jöttünk. A jászol titka arra hív, hogy lassítsunk le, és a jászol mellett a tisztaság és az alázat értékét lássuk meg. Végül áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek, és azt, hogy vigyük magunkkal a találkozás és a könyv üzenetét: találjuk meg a saját belső békénket, a saját „jászolunk” titkát.

Ez a délután igazi lelki ajándék volt a szép számban megjelent közönségnek – köztük számos felvidéki érdeklődőnek – tanúságtétellel és mély gondolatokkal.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma