A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának január 4-ei előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora január 4-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Hlédik László, Egyházkarcsa esperesplébánosa arról prédikál, hogy a karácsony nemcsak hagyománytisztelet, bejgli meg karácsonyi énekek, hanem Jézus személyes befogadása életvitelünkbe, ami az ünnep elmúltával is megmarad.

Hitvalló egyház magyar mártírjai címmel tartott konferenciát 2025 októberében a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. Egyebek mellett szó esett a Mindszenti-kutatásról; Jakab Antal erdélyi püspökről; A belmissziós munka gyümölcseiről Kárpátalján; A templomaiktól megfosztott gyülekezetekről, valamint Kucsera Ferenc vértanú káplán életéről. Erről hallanak pillanat-hangfelvételeket.

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2026. 01. 04. vasárnap 7.05. Ismétlés: 2026. 01. 05. hétfő 13.05.

