Home Kitekintő „2026 nagy kérdései a háború mellett az energia és a migráció lesznek”
Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A 2026-os év nagy kérdései a háború mellett az energia és a migráció lesznek – emelte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján ma Budapesten.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése is.

Kijelentette,

Magyarország energiaellátása és -biztonsága garantált, energiafüggetlensége biztosítva van, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudja állítani.

Hangsúlyozta azonban, hogy a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára. Ezek ellen Magyarország egyrészt jogi úton védekezik, de politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli energiaszabályozás ellen – jelezte.

Orbán Viktor 2026 másik nagy kérdéseként a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtását jelölte meg.

A magyar kormány álláspontja változatlan:

nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország, nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg, kikkel éljünk együtt

– szögezte le.

MTI/Felvidék.ma

