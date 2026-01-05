Több mint harminchárom millió zarándok érkezett Rómába a jubileumi szentévben

Az előzetes számításokat meghaladva több mint 33 millió zarándok érkezett Rómába a jubileumi szentévben, amely kedden ér véget a Szent Péter-bazilika szentkapujának bezárásával – mondta el Rino Fisichella érsek, a szentévi programszervezés vezetője a Vatikánban tartott sajtótájékoztatón hétfőn.

A Vatikán a zarándokok számát előzetesen több mint harmincegy millióra becsülte, de több mint 33 millió 475 ezer hívő érkezett az utóbbi egy évben. Száznyolcvanöt országból érkeztek: a legtöbben Olaszországból és az Egyesült Államokból.

A reménynek szentelt esztendőt Ferenc pápa 2024. december 24-én indította el a Szent Péter-bazilika szentkapujának megnyitásával. Az évet XIV. Leó pápa zárja vízkereszt napján, ünnepélyes szertartással, amelyen többek között az olasz államfő, Sergio Mattarella is jelen lesz.

A zarándokok hétfő este fél hatig haladhatnak még át a bazilika szentkapuján. Hétfőn kora délután az esős idő ellenére még tömött sorokban álltak az emberek, hogy átléphessenek a kapun. Utolsóként az a közel ötezer önkéntes megy át a szentkapun, akik a Vatikánban segítettek a zarándokoknak.

A jubileumi szentév utolsó napján tartott sajtótájékoztatón Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának nyugalmazott proprefektusa, aki a szentév szervezését irányította, emlékeztetett, hogy harmincöt kiemelt esemény követte egymást a szentévben. A legnagyobb tömegesemény az augusztusban Rómában rendezett Jubileumi Ifjúsági Találkozó volt, amelyen több mint 2 millió fiatal vett részt. „Ezen kívül nem volt olyan nap, amikor a Vatikán ne lett volna tele hívőkkel: a zarándokok folyama pásztori buzdításként szólt, és megmutatta, mennyire dinamikus az egyház” – hangoztatta Fisichella.

Úgy értékelte, hogy a szentévben Róma városa befogadó és biztonságos volt.

Az olasz főváros prefektusa, Lamberto Giannini szerint a szentév nagy biztonsági kihívást jelentett, a szentév biztonságáért felelős hatósági szervek több mint hetven közös egyeztetést tartottak. Hozzátette, kiemelt volt a Vatikán és az egész város területén szolgáló katonák, rendőrök, csendőrök száma, de igyekeztek „keveset mutatni a készültségből annak érdekében, hogy ne militarizálják az utcákat, a zarándokok ne érezzenek félelmet”.

Roberto Gualtieri római főpolgármester közölte, hogy 2024-ben több mint 22 millió látogatója volt a városnak. A szentévben érkezett több mint 33 millió vendég rekordnak számít – hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy a zarándokokat gyakran keverik a turistákkal, de „a turisták nagy része zarándok is volt, miközben nem minden zarándok érkezett turistáskodni”.

Gualtieri hozzátette, hogy a szentévre tervezett több mint 330 közberuházásból kétszáznégyet tudtak teljesen vagy részben megvalósítani, köztük szerepel a Vatikánhoz közeli alagút meghosszabbítása, valamint két új metrómegálló megnyitása.

Rino Fisichella megjegyezte, hogy neki egyedül az a két szökőkút nem tetszik, amelyet az Angyalvár és a Szent Péter tér közötti sugárúton állítottak fel a szentév elején, de azóta „már megszokta őket”.

Az érsek közölte, hogy a következő szentév 2033-ban lehet, de erről az egyházfő dönt majd. „Pápai bulla kell a szentév bejelentéséhez, de 2033 mindenképpen rendkívüli esztendő lesz, mivel Krisztus halálának és feltámadásának kétezer évéről emlékezünk meg” – jelentette ki Fisichella érsek.

Számokat közölt a Pápai Ház prefektúrája is a Vatikánban tartott egyházi események résztvevőiről: 2025 januárja és áprilisa között több mint 260 ezren vettek részt a Ferenc pápa vezette szentévi audienciákon, szertartásokon, azt követően pedig közel hárommillióan a XIV. Leó pápa által tartott vatikáni eseményeken.

XIV. Leó január 10-én külön fogadja mindazokat, akik részt vettek a jubileumi szentév szervezésében és lebonyolításában.

