Két új párt alakult Szlovákiában, megszűnt Dzurinda „kék” pártja

2025-ben két új politikai párt jött létre Szlovákiában, Právo na pravdu (Jog az igazsághoz) és Dunaj (Duna) néven, miközben egyetlen párt sem szűnt meg önként, ugyanakkor megszüntették a Modrí–ES (Kékek-Európai Szlovákia) pártot – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma.

A belügyminisztérium adatai szerint jelenleg 56 politikai párt és mozgalom van nyilvántartásba véve Szlovákiában, további 111 politikai szervezet pedig felszámolás alatt áll.

A Modrí–ES megszüntetésére 2025 februárjában került sor, a döntés oka a csődeljárás kihirdetése volt. A középjobboldali politikai formációt 2023-ban alapították, és a korábbi időszakban a „Modrí” megnevezés mellett a Most–Híd is megjelent a párt körül.

A párt 2023-ban a parlamenti választásokon a Most–Híddal közös indulást jelentett be Modrí, Most–Híd (MM) néven: a közös lista listavezetője Mikuláš Dzurinda lett, míg a második helyen Sólymos László szerepelt. A felek akkor a sajtótájékoztatón euroatlanti orientációt, „kulturált politizálást”, párbeszédet, a gazdaság talpra állítását és a kisebbségi ügyek napirenden tartását emelték ki, miközben jelezték, hogy a választási program kidolgozása még folyamatban van.

A belügyminisztérium jelenleg 11 olyan politikai kezdeményezést is nyilvántart, amelyek még az alakulás szakaszában vannak, és az ehhez szükséges aláírásokat gyűjtik. Az alakuló pártok és mozgalmak között szerepel a Spoločnosť Slovensko, a Roma Východ, a Spoločný Cieľ, a Východné pobrežie, a Farmárske hnutie, a Slovenskí vlci, a Nová vlna, a Reštart Regiónov, a Nové Suverénne Slovensko, a Košické hnutie 2030, valamint a Spoločne Odborne Ľudsky nevű politikai kezdeményezés.

Egy politikai párt hivatalos bejegyzéséhez Szlovákiában legalább tízezer támogató aláírását kell összegyűjteni, majd azokat a belügyminisztériumhoz benyújtani. Amennyiben az alapítók teljesítik a törvényben előírt feltételeket, a tárca hivatalosan is nyilvántartásba veszi az új politikai pártot.

SZE/Felvidék.ma/TASR