Elhunyt Tarr Béla, világhírű magyar filmrendező

Elhunyt Tarr Béla, a 20. és 21. század egyik leghatározottabban egyéni látásmódú magyar filmrendezője. A művész 1955. július 21-én született Pécsen, és 70 éves korában, 2026. január 6-án hunyt el – közölte több hírforrás ma reggel.

Tarr Béla a magyar és nemzetközi filmművészet kiemelkedő alakja volt, akinek munkássága jelentős hatást gyakorolt a kortárs európai filmre. Filmjei gyakran fekete-fehérben, hosszú jelenetekre építve, mély emberi és társadalmi rétegeket vizsgáló filozófiai hangvétellel készültek.

Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte, majd a Balázs Béla Stúdióban kezdte filmes karrierjét. Első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek 1979-ben készült el. A későbbiekben Tarr olyan filmek rendezője lett, mint a Kárhozat (1988), a több mint hétórás Sátántangó (1994) vagy a Werckmeister harmóniák (2000), amelyek nemzetközi elismerést hoztak számára. Tarr Béla legfontosabb alkotótársa a nemrégiben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László volt, és együttműködésük meghatározó a magyar és az egyetemes filmtörténetben. Krasznahorkai művei alapján készült több Tarr-film, és Krasznahorkai több esetben forgatókönyvíró/társszerző is volt.

Legismertebb munkája talán A torinói ló (2011), amely a Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon elnyerte a zsűri nagydíját (Grand Prix) és az Ezüst Medvét is. Ezzel Tarr Béla alkotása a filmtörténet egyik meghatározó művévé vált, és – bár ez volt a rendező utolsó nagyjátékfilmje – még hosszú ideig inspirálta a filmeseket.

Tarr Béla számos kitüntetéssel gazdagodott pályafutása során, köztük Balázs Béla-díjjal, Kossuth-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével. 2012-től a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke volt, később tiszteletbeli elnökké választották.

Tarr Béla munkássága a magyar filmművészet egyik legnagyobb nemzetközi sikertörténete: művei ma is a filmművészet meghatározó alkotásai között szerepelnek.

Halálhírét a család nevében Fliegauf Bence rendező közölte az MTI-vel 2026. január 6-án.

