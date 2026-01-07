Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, de pénzt nem ad rá

Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad – közölte Andrej Babiš cseh miniszterelnök a X közösségi hálózaton kedden késő este, miután Párizsban részt vett az úgynevezett tettre készek koalíciójának tanácskozásán.

A kormányfő azt írta:

ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között.

Csehország két éve jelentette be, hogy nemzetközi kezdeményezést indít nagy kaliberű lőszer beszerzésére az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna számára. A kezdeményezés jövője a cseh nemzetbiztonsági tanács szerdai ülésének napirendjén is szerepel.

„Bár a nemzetbiztonsági tanács ülése, amelyen újabb részleteket tudok meg a lőszerbeszerzési kezdeményezésről még előttünk van, az eddigi tárgyalások alapján és a koalíciós partnerekkel egyetértésben úgy döntöttem, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezést nem fogjuk leállítani” – mondta Andrej Babiš cseh újságíróknak.

„A projekt folytatódik és Csehország a koordinátor szerepét fogja betölteni. A cseh polgárok pénze a kezdeményezésre azonban nem fog menni”

– szögezte le a kormányfő.

A cseh kormányhivatal által később kiadott közleményben Andrej Babiš úgy fogalmazott, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezésnek átláthatónak és korrupciómentesnek kell lennie. A cseh kormány az állami költségvetésből nem ad pénzt a kezdeményezésre, azt a részt vevő országoknak kell bebiztosítaniuk – tette hozzá.

Andrej Babiš szerint a tettre készek koalíciójának keddi párizsi tárgyalása fontos volt, az ott elfogadott közös nyilatkozat néhány pontja azonban Prága számára elfogadhatatlan. Csehország például soha nem küld katonákat Ukrajnába. „Úgy tudom, hogy ezt egyebek között például Olaszország, Lengyelország vagy Lettország sem tervezi” – jegyezte meg a cseh politikus.

A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót – írta a ČTK hírügynökség.

