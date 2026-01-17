Home Kitekintő A százezredik látogatót köszöntötték az Erkel Színházban
A százezredik látogatót köszöntötték a tavaly újjáalakult Erkel Színházban – közölte az intézmény szombaton az MTI-vel.

A musicalek otthonaként megújult színházban a szeptember 19-i első előadás után alig négy hónappal, január 16-án köszöntötték a százezredik látogatót – írták a közleményben.

A bejelentést Szente Vajk, az Erkel főigazgatója tette meg az Elisabeth című előadás előtt, majd a színpadon köszöntötte a százezredik nézőt.

„Induló színházként még nem láthattuk előre, hogy az előadásaink ekkora érdeklődést váltanak ki, ezért különösen hálásak vagyunk annak a közönségnek, amely az idő során valódi közösséggé formálódott”

– idézték a közleményben Szente Vajkot, aki úgy folytatta: „minket is meglepett, hogy már január közepére elérünk egy olyan jelentős mérföldkövet, amelyre – óvatos előrejelzéseink alapján – csupán 2026 tavaszára számítottunk”.

„A sorozatosan telt házas esték és a hazai színházi mezőnyben is kiemelkedő, 101 százalékos jegyértékesítési arány azonban felülírta várakozásainkat” – tette hozzá Szente Vajk.

MTI/Felvidék.ma

