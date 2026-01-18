Száz éve hunyt el a nemzet csalogánya

Blaha Lujza, akinek neve és hangja ma is a magyar színjátszáshoz köt bennünket, 1926. január 18-án, idén 100 éve vett végső búcsút a földi színpadtól.

Száz éve annak, hogy 76 esztendős korában elhunyt Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A Nemzeti Színház első örökös tagjára ma is sokan emlékeznek, síremléke Budapesten, a Fiumei úti sírkertben nemcsak egy kivételes művész nyughelye, hanem a magyar kulturális emlékezet egyik fontos pontja is.

Találkozunk-e a Blahán? Ha elhangzik ez a kérdés, szinte mindenki azonnal a budapesti Blaha Lujza térre gondol. Kevesebben tudják azonban, hogy a tér már a színésznő életében felvette a nevét, és ezzel ritka módon még életében vált a főváros egyik ikonikus helyszínének névadójává.

A tér neve azóta is őrzi annak az asszonynak az emlékét, aki döntően hozzájárult Budapest magyar hangulatának kialakulásához.

Blaha Lujza 1850-ben Rimaszombatban született, és mindössze hétéves volt, amikor először színpadra lépett. Már gyermekként sikert aratott, pályája pedig egészen 73 éves koráig tartott, amikor utoljára állt közönség elé.

Kivételes énekhangja és természetes színpadi jelenléte operettekben, népszínművekben és daljátékokban egyaránt érvényesült. Művészete nyomán a közönség megszerette a magyar szót, a magyar nótát és a magyar népi kultúrát, amelyet Blaha Lujza hitelesen és mély átéléssel közvetített.

Naplójában 1870-ben, első férje, Blaha János karmester halála után néhány hónappal arról írt, hogy a népszínművet inkább drámának érzi, mint komédiának. Úgy látta, hogy a parasztasszonyok és parasztleányok húsból és vérből valók, szívvel, ésszel, sok bánattal és kevés örömmel.

Szerepeiben nem alakítani akarta őket, hanem önmagát adva, igaz módon megjeleníteni sorsukat és érzéseiket.

Művészi elismertségét számos kitüntetés és cím jelezte

A Nemzeti Színház örökös tagsága mellett 1923-ban az Országos Színészegyesület is örökös tagjává választotta. Hetvenedik születésnapján, 1920-ban különleges ajándékot kapott a fővárostól, amikor róla nevezték el a Blaha Lujza teret. Lakásának első emeleti ablakából ezután a róla elnevezett teret figyelhette, a mindennapi városi élet forgatagával együtt.

Egy korabeli írás szerint senki sem járult hozzá olyan mértékben ahhoz, hogy Budapest szíve és hangulata magyarrá váljon, mint ő.

Blaha Lujza tagja volt a fővárosban a Pósa Lajos irodalmi-kulturális asztaltársaságnak, amely a kor szellemi pezsgésében fontos szerepet játszott, és számos művész és író találkozóhelyéül szolgált.

Blaha Lujza 1926. január 18-án tüdőgyulladásban hunyt el

Temetése valódi nemzeti esemény volt, búcsúztatásán százezres tömeg vett részt, és beszédet mondott Klebelsberg Kuno kultuszminiszter is. Ravatalát a Nemzeti Színházban állították fel, ahol kétszáz fős cigányzenekar játszotta el legkedvesebb dalait. Kívánságára a Fiumei úti sírkertben, Jókai Mór szomszédságában temették el. Márvány, barokkos síremléke Fülöp Elemér tervei alapján készült el 1929-ben.

Blaha Lujza alakja ma is élő része a magyar kulturális emlékezetnek.

Neve nemcsak egy teret jelöl Budapesten, hanem egy korszakot, egy hangot és egy olyan művészi hitvallást, amely a magyar nyelv és lélek szeretetére épült.

Forrás: Fiumei úti sírkert FB

HE/Felvidék.ma