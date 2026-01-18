Home Művelő Száz éve hunyt el a nemzet csalogánya
Művelő

Száz éve hunyt el a nemzet csalogánya

A magyar színjátszás ikonjára emlékezünk

HE
HE
Fotó: Fiumei úti sírkert FB., montázs Felvidék.ma

Blaha Lujza, akinek neve és hangja ma is a magyar színjátszáshoz köt bennünket, 1926. január 18-án, idén 100 éve vett végső búcsút a földi színpadtól.

Száz éve annak, hogy 76 esztendős korában elhunyt Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A Nemzeti Színház első örökös tagjára ma is sokan emlékeznek, síremléke Budapesten, a Fiumei úti sírkertben nemcsak egy kivételes művész nyughelye, hanem a magyar kulturális emlékezet egyik fontos pontja is.

Fotó: Fiumei úti sírkert FB.

Találkozunk-e a Blahán? Ha elhangzik ez a kérdés, szinte mindenki azonnal a budapesti Blaha Lujza térre gondol. Kevesebben tudják azonban, hogy a tér már a színésznő életében felvette a nevét, és ezzel ritka módon még életében vált a főváros egyik ikonikus helyszínének névadójává.

A tér neve azóta is őrzi annak az asszonynak az emlékét, aki döntően hozzájárult Budapest magyar hangulatának kialakulásához.

Blaha Lujza 1850-ben Rimaszombatban született, és mindössze hétéves volt, amikor először színpadra lépett. Már gyermekként sikert aratott, pályája pedig egészen 73 éves koráig tartott, amikor utoljára állt közönség elé.

Fotó: Fiumei úti sírkert FB., montázs Felvidék.ma

Kivételes énekhangja és természetes színpadi jelenléte operettekben, népszínművekben és daljátékokban egyaránt érvényesült. Művészete nyomán a közönség megszerette a magyar szót, a magyar nótát és a magyar népi kultúrát, amelyet Blaha Lujza hitelesen és mély átéléssel közvetített.

Naplójában 1870-ben, első férje, Blaha János karmester halála után néhány hónappal arról írt, hogy a népszínművet inkább drámának érzi, mint komédiának. Úgy látta, hogy a parasztasszonyok és parasztleányok húsból és vérből valók, szívvel, ésszel, sok bánattal és kevés örömmel.

Szerepeiben nem alakítani akarta őket, hanem önmagát adva, igaz módon megjeleníteni sorsukat és érzéseiket.

Fotó: Fiumei úti sírkert FB., montázs Felvidék.ma

Művészi elismertségét számos kitüntetés és cím jelezte

A Nemzeti Színház örökös tagsága mellett 1923-ban az Országos Színészegyesület is örökös tagjává választotta. Hetvenedik születésnapján, 1920-ban különleges ajándékot kapott a fővárostól, amikor róla nevezték el a Blaha Lujza teret. Lakásának első emeleti ablakából ezután a róla elnevezett teret figyelhette, a mindennapi városi élet forgatagával együtt.

Egy korabeli írás szerint senki sem járult hozzá olyan mértékben ahhoz, hogy Budapest szíve és hangulata magyarrá váljon, mint ő.

Blaha Lujza tagja volt a fővárosban a Pósa Lajos irodalmi-kulturális asztaltársaságnak, amely a kor szellemi pezsgésében fontos szerepet játszott, és számos művész és író találkozóhelyéül szolgált.

Fotó: Fiumei úti sírkert FB., montázs Felvidék.ma

Blaha Lujza 1926. január 18-án tüdőgyulladásban hunyt el

Temetése valódi nemzeti esemény volt, búcsúztatásán százezres tömeg vett részt, és beszédet mondott Klebelsberg Kuno kultuszminiszter is. Ravatalát a Nemzeti Színházban állították fel, ahol kétszáz fős cigányzenekar játszotta el legkedvesebb dalait. Kívánságára a Fiumei úti sírkertben, Jókai Mór szomszédságában temették el. Márvány, barokkos síremléke Fülöp Elemér tervei alapján készült el 1929-ben.

Blaha Lujza alakja ma is élő része a magyar kulturális emlékezetnek.

Neve nemcsak egy teret jelöl Budapesten, hanem egy korszakot, egy hangot és egy olyan művészi hitvallást, amely a magyar nyelv és lélek szeretetére épült.

Forrás: Fiumei úti sírkert FB
HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A „legíróbb íróra”, Mikszáth Kálmánra emlékeztek Szklabonyán

A magyar kultúra ünnepe Füleken – díjátadó és...

Mítosz és valóság határán: átfogó Attila-kiállítás nyílik január...

Tárlatvezetésen ismerkedhetnek a bányászat művészeti ábrázolásával a középiskolások...

A szabadság illúziójáig

Több helyszínen is emlékeznek Mikszáth Kálmán születésének 179....

A Magyar kultúra napja a Prímási Palota Tükörtermében

Az iskolaigazgatók szerint helyes lépés volt a mobiltelefonok...

Újra bevezethetik a kötelező érettségit matematikából?

Felvidéki helytörténészek, kutatók könyvbemutatója az esztergomi Laskai Osvát...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma