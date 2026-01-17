Az I. Csemadok Kvízest Ajnácskőn

A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete első ízben szervezett vetélkedőt, melyre nem csak a faluból, hanem a környező településekről is érkeztek. 13 csapat és összesen 55 versenyző gyűlt össze. A rendezvénynek a helyi közösségi központ adott otthont.

A résztvevők tíz különböző kategóriában tehették próbára tudásukat. A kérdések a sport, az irodalom, a helyesírás, a történelem, a hungarikumok, a gasztronómia, a földrajz, a logika, a film, valamint Ajnácskő köré épültek, amelyek változatos formában jelentek meg. Voltak tippelős, feleletválasztós, párosítós, igaz–hamis, valamint képfelismerésen alapuló feladatok is.

A küzdelem végig rendkívül szoros volt. A második és a harmadik helyezett azonos pontszámmal zárta a versenyt, így közöttük egy mindent eldöntő párbajra került sor. Mindkét csapat egy-egy versenyzőt jelölt ki, akik kaptak egy csipogóval ellátott játékot. Véletlenszerűen kiválasztott, különböző témakörökhöz tartozó kérdéseket kaptak, és az válaszolhatott hamarabb, aki elsőként nyomta meg a csipogót. Öt ilyen kérdés hangzott el, amelyek végül eldöntötték a végső sorrendet.

Az első helyezett a Majdnem tudtuk csapat lett, akik 50 euró értékű belépőt nyertek a rimaszombati Zaramia pizza sport & fun központba. Második helyen végzett a ViBiTóFa, akik az idei ajnácskői Retro bálba kaptak jegyeket. A harmadik helyet a Hold My Beer szerezte meg, jutalmuk egy ingyenes belépés a helyi kertmozi egyik vetítésére.

A kvízesten még részt vettek: A négy muskétás; Breaking Brain; Profi Amatőrök; Bí; Fuu, nemtom; Tomi és a Szépkorúak; PER; Papa és az unokák; (H)Rabecovci és a Majd betippeljük csapatok, akik emléklappal térhettek haza.

A legfiatalabb versenyzők felső tagozatos alapiskolások voltak, a legidősebbek pedig a helyi nyugdíjasok klubjának tagjai.

Jó hangulatban, sok nevetéssel és izgalommal volt vegyített az I.Csemadok Kvízest. A szervezők elmondása alapján, a nagy sikerre való tekintettel lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek.

Chovan Lilla/Felvidék.ma