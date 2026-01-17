Elkészült XIV. Leó pápa kör alakú mozaik arcképe

Alig több mint nyolc hónappal a Szentatya megválasztása után a Szent Péter Művek (Fabbrica di San Pietro) Vatikáni Mozaikműhelye befejezte az új pápa tiszteletére mozaikból készült kör alakú arcképet, amely a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikába kerül, a bazilika főpapja, James Michael Harvey bíboros hivatalos felkérésére.

Ősi hagyomány szerint minden pápa megválasztásakor készítenek arcképet.

Az alkotást a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika jobb oldali hajójában, körülbelül 13 méter magasságban helyezik majd el, a sorban következő helyen, közvetlenül Ferenc pápa portréja mellett.

A mozaik kör alakú (ezért nevezik az olasz rotondo szó nyomán tondónak), 137 centiméter átmérőjű, üvegzománcból és aranyból készült fémváz alapra. Az apró mozaikdarabokat az ősi vágott mozaik technikával készítették, és hagyományos vatikáni módszerrel, olaj alapú habarccsal rögzítették.

A műalkotás elkészítéséhez Rodolfo Papa vázlatát használták, amely egy olajfestmény, a vászon mérete megegyezik a mozaik méretével, kifejezetten a mozaikból való megformálás mintájául szolgál. A festett vázlatot a vatikáni Szent Péter Műveknél őrzik meg, a többi pápa portréjával együtt.

