A Magyar magazin április 22-i műsorajánlója

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, április 22-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Állandó kiállítás nyílt Kassán, a felújított Orbán-toronyban;

Új életre kelt a Borostyán, a rozsnyói Néptánc- és Népzeneműhely;

Narratíva 2 /kettő/ – a Füleki Vármúzeumban látható Hangácsi István tárlata;

Akvarell triennálé a losonci Nógrádi Múzeum és Galériában – a nemzetközi szemle egyedülálló a maga nemében;

Ringasd el magad – nagy siker a Képzelt riport a komáromi Jókai Színházban.

Holop Zsóka vagyok. Várom önöket a Szlovák Televízió Kettes csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar magazinban.

BÁ/Felvidék.ma