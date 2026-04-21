A Magyar magazin április 22-i műsorajánlója

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, április 22-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:
- Állandó kiállítás nyílt Kassán, a felújított Orbán-toronyban;
- Új életre kelt a Borostyán, a rozsnyói Néptánc- és Népzeneműhely;
- Narratíva 2 /kettő/ – a Füleki Vármúzeumban látható Hangácsi István tárlata;
- Akvarell triennálé a losonci Nógrádi Múzeum és Galériában – a nemzetközi szemle egyedülálló a maga nemében;
- Ringasd el magad – nagy siker a Képzelt riport a komáromi Jókai Színházban.
Holop Zsóka vagyok. Várom önöket a Szlovák Televízió Kettes csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar magazinban.
BÁ/Felvidék.ma