Felújították Komárom első polgármesterének sírját

Amtmann Jenő nyughelye hosszú ideig elhanyagolt állapotban volt a katolikus temető hátsó részében

Kép forrása: Komáromi Városi Hivatal

Rendezték és felújították Komárom első polgármesterének, Amtmann Jenőnek a sírját a katolikus temetőben. A város történetének fontos alakjához kötődő nyughely hosszú időn át elhanyagolt állapotban, felhalmozott zöld- és egyéb hulladék között állt a temető hátsó részében, az Aranyember utca közelében.

Az elmúlt időszakban a temető új gondozója, a Somnia n.o. megkezdte az elhanyagolt területek rendezését, valamint a védett sírok fokozatos felújítását. Ennek részeként újult meg Amtmann Jenő sírja is.

A munkálatokban Nagy Tibor vállalkozó is közreműködött, aki megtisztította a sírkövet és impregnálta annak felületét. A sír környezetének rendezéséről a Somnia n.o. gondoskodott.

A szervezet korábban több katonasír és más védett sír felújítását is elvégezte. Pályázati forrás bevonásával emellett megújult a temető központi feszülete is, egy 1785-ben készült barokk kereszt.

A komáromi önkormányzatiság egyik fontos alakja

Amtmann Jenő 1812-ben született, és 1873-ban hunyt el. A 19. századi Komárom meghatározó közéleti szereplőjeként tartják számon, egyben őt tekintik a város első, modern értelemben vett polgármesterének. A korábbi városbírói rendszert felváltó, 1848-as közigazgatási reformokat követően 1848. május 26-án választották meg a tisztségre.

Pályafutását városi főjegyzőként kezdte, polgármesterként pedig aktív szerepet vállalt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején Komárom védelmének és működésének megszervezésében. A szabadságharc leverése után sem tűnt el a közéletből: 1861-ben országgyűlési képviselőjelöltként is indult.

Személye a komáromi önkormányzatiság kialakulásának egyik fontos alakja, emléke pedig a város történetének meghatározó korszakát idézi.

SZE/Felvidék.ma/KVH

