A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye, tisztelettel meghívja az érdeklődőket Peter Kuraj A fém emlékezete című, egyedülálló szoborkiállítására. A tárlat különlegessége nemcsak a bemutatott alkotások magas művészi értékében rejlik, hanem azok létrehozásának erőteljes környezetvédelmi szemléletében is.

A látogatók közel harminc szobron keresztül tapasztalhatják meg az alkotó örömét a tárgyak átalakításában – a használtból az újba.

Az átalakulás nem pusztán technológiai folyamat, hanem az alkotó személyes kihívása és életfelfogása. A fém, a fa és az idő nyomait viselő anyagok Kuraj művészetében történetek hordozóivá válnak. Alkotásaiban több évtizedes bányászati bükkfa talpfákat, négyszáz éves vörösfenyő deszkákat, mezőgazdasági gépek kovácsolt alkatrészeit, valamint apáink és nagyapáink kézműves szerszámait használja fel – olyan anyagokat, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának vagy feledésbe merülnének. Nem nosztalgikus múltidézésről van azonban szó, hanem a történelem és a jelen közötti párbeszédről.

„A fém emlékezik. Emlékszik a bányászkezek érintésére, a föld nyomására, a föld alatti csendjére és az időre, amely formálta. A Rozsnyói Bányászati Múzeum terében műveim szimbolikusan visszatérnek eredetükhöz – a bányához, a munka történetéhez, ahhoz az anyaghoz, amely évszázadokon át e vidék megélhetésének és identitásának alapja volt” – mondja Peter Kuraj.

Peter Kuraj 1976-ban született Gölnicbányán, és a kis iparvárosban, Krompachyban nőtt fel, egy olyan régióban, amelyet erős bányászati és kohászati hagyományok jellemeznek, és amelyek mélyen beivódtak a tájba és az emberek emlékezetébe. A Szepesség – mint a Szlovák Paradicsom kapuja – gyermekkorától formálta őt nemcsak nyers szépségével, hanem az emberi tevékenység által megsebzett természeti környezet törékenységével is.

Peter Kuraj hosszú ideje foglalkozik természetvédelemmel és ökológiai témákkal, amelyeket természetes módon emelt át művészi alkotásaiba is, ahol gyakran találkozik a fém, a táj emlékezete és az ember története.

A kiállítás megnyitójára (verniszázs) 2026. február 5-én (csütörtökön) 16.00 órakor kerül sor a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában (Bányászok tere 25).

A tárlat 2026. március 31-ig látogatható.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma