Ötödik alkalommal valósul meg a Dicsőítés Királyhelmecen

2026. április 25-én, szombaton 18.00 órától ismét megrendezik a Dicsőítés Királyhelmecen című keresztény könnyűzenei alkalmat a Királyhelmeci Városi Művelődési Központban. A rendezvény a Dicsőítő Felvidék közösség szervezésében valósul meg, amelynek magját a CRUX zenekar tagjai is képezik.

A Dicsőítő Felvidék rendezvénysorozat 2022-ben indult útjára azzal a céllal, hogy szerte a Felvidéken olyan keresztény könnyűzenei alkalmakat hozzon létre, amelyek felekezeteket és generációkat kötnek össze, és bemutatkozási lehetőséget adnak a felvidéki magyar keresztény zenekaroknak.

A kezdeményezés fontos küldetése az is, hogy teret adjon a felvidéki magyar zenekaroknak, és kapcsolatokat építsen a különböző keresztény közösségek között.

Királyhelmecen immár ötödik alkalommal valósul meg ez a dicsőítő est, és az eddigi alkalmak mindegyikén megtelt a városi művelődési központ. A rendezvény azonban nem csupán koncert: lehetőség arra, hogy az emberek megálljanak, Istenre figyeljenek, és ökumenikus szellemben megtapasztalják a közösség erejét. Az esten több keresztény közösség is részt vesz, a zenei szolgálatok között pedig előadások is elhangzanak majd. Az idei rendezvény központi témája: a jó döntés.

Az idei est fellépői a Perbenyiki Ökumenikus Vegyeskar, a Kométa zenekar, valamint a CRUX zenekar lesznek.

A CRUX az egyik legismertebb felvidéki magyar keresztény zenekar, amelynek célja, hogy dalaival és zenéjével megérintse az emberek szívét, és közelebb hozza hozzájuk a keresztény lelkiséget. A zenekar 2007 óta folyamatosan alkot és zenél szerte a Kárpát-medencében. 2022-ben egyedüli felvidéki magyar zenekarként lépett fel a budapesti Puskás Arénában az Ez az a nap! Stadion 2022 rendezvényén, 2023-ban pedig szintén egyedüli felvidéki zenekarként a debreceni Nagyerdei Stadionban. A CRUX eddig négy alkalommal részesült elismerésben a Szikra keresztény könnyűzenei díjátadón, legutóbb 2025-ben a Legjobb élőben előadott produkció kategóriában. Ugyancsak 2025-ben a zenekar az M2 Petőfi TV Akusztik című műsorában is bemutatkozott, ahol különleges hangszerelésben szólaltatták meg saját dalaikat.

A királyhelmeci koncertre a CRUX több új dalt is elhoz, miközben a zenekar már a következő lemezén dolgozik. Az idei fellépés látványában is különlegesnek ígérkezik: a zenekar színpadi háttérvetítéssel is készül, mert fontos céljuk, hogy megmutatassák, a keresztény zene is megszólalhat korszerű, igényes hangzás- és látványvilágban.

A jegyek már kaphatók elővételben a Királyhelmeci Városi Könyvtárban és az IRIS virágüzletben.

A jegyek ára elővételben 5 euró, a helyszínen pedig 8 euró.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit – fiatalokat, családokat, időseket –, mindazokat, akik vágynak Isten jelenlétére, egy közös, örömteli dicsőítésre és egy lélekemelő, közösségi estére.