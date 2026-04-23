Az SaS kizárta soraiból Jana Bittó Cigánikovát

Az SaS Országos Tanácsa csütörtökön egyhangúlagos döntéssel kizárta a pártból Jana Bittó Cigánikovát, arra hivatkozva, hogy ártott a párt jó hírének – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ondrej Šprlák, a párt szóvivője.

A párt azt állítja, Bittó Cigániková harcolt az ellen, hogy a Hlas-SD-t kizárják az együttműködésből, s nem vett részt a frakcióüléseken és a parlamenti üléseken sem. Az SaS szerint

nem értett egyet a párt víziójával és irányvonalával, és kifogásolta azt is, hogy Richard Sulík, az SaS korábbi elnöke a következő parlamenti választáson nem lesz rajta a párt jelöltlistáján.

Cigániková szerint azért zárták ki, mert bírálta Branislav Gröhling pártelnököt.

