Az SaS kizárta soraiból Jana Bittó Cigánikovát
Az SaS kizárta soraiból Jana Bittó Cigánikovát

Fotó: SITA

Az SaS Országos Tanácsa csütörtökön egyhangúlagos döntéssel kizárta a pártból Jana Bittó Cigánikovát, arra hivatkozva, hogy ártott a párt jó hírének – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ondrej Šprlák, a párt szóvivője.

A párt azt állítja, Bittó Cigániková harcolt az ellen, hogy a Hlas-SD-t kizárják az együttműködésből, s nem vett részt a frakcióüléseken és a parlamenti üléseken sem. Az SaS szerint

nem értett egyet a párt víziójával és irányvonalával, és kifogásolta azt is, hogy Richard Sulík, az SaS korábbi elnöke a következő parlamenti választáson nem lesz rajta a párt jelöltlistáján.

Cigániková szerint azért zárták ki, mert bírálta Branislav Gröhling pártelnököt.

TASR/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Róbert Puci semmi okot nem lát Šutaj Eštok...

Pellegrini üdvözli, hogy Ukrajna megnyitotta a Barátság kőolajvezetéket

Magyar Szövetség: a Szlovák Földalap „hibakorrekció”-ja következtében mások...

Danko csalódott amiatt, hogy Fico nem blokkolta az...

Egyelőre nem tárgyal a parlament Šutaj Eštok leváltásáról

Április végéig 119 ezer tonna kőolaj érkezik a...

Megindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Élelmiszer-jelölési szigorításról vitázik a parlament, rendkívüli ülés is...

Fico: Ódor nem kapott tájékoztatást arról, hogy migránsokat...

35 éve lopja a magyar vagyont a Szlovák...

