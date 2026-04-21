Egy hiánypótló kiadvány megszületése Bényben

Az 1400 lakosú Bény község, az egykori Esztergom vármegye települése, történelmileg és szakrális értékekben az egyik leggazdagabb ősi településnek számít. A mai Szlovákia területén régészeti szempontból is az egyik legjelentősebb hely.

A község legnagyobb nevezetességei közé tartozik a XIII. században épült, kéttornyú, eredetileg román stílusú római katolikus Szűz Mária-templom. A látogatókat már első pillantásra megragadja a tájainkon szokatlan román stílusban épült, majd barokk stílusban átalakított rotunda, a „Tizenkét Apostol-kápolna”.

A község közelében, az avarsáncok völgyében található az egykor igen híres Szűz Mária-kegykápolna és a „kutacska”, amely a múltban zarándokok sokaságát vonzotta. Napjainkban évente két alkalommal ismét tartanak itt szentmisét.

A település néphagyományokban is rendkívül gazdag volt egészen a XX. század közepéig.

Ezekből az értékekből történelmi és néprajzi kutatások sokasága maradt fenn, amelyekről publikációkban és levéltárakban találhatók adatok.

Mindezen értékek ellenére mindeddig nem jelent meg sem helytörténeti, sem turisztikai kiadvány a településről. Most azonban ünnepi keretek között bemutatták az első helyi kiadványt „Bényi palóc hagyományok és népszokások I.” címmel, amelynek szerzői Koczka Katalin és Pádár Sándor.

A szerzők munkássága

Koczka Katalin bényi születésű. Az egykori autodidakta néprajzkutató, Csókás Ferenc hatására ismerte meg, majd férjével, Koczka Gyulával együtt örökölte meg a népi hagyományok szépségét és megtartó erejét. Nemcsak szereplőként, gyűjtőként és viseletbemutatóként járta a hazai színpadokat, hanem maga is kézműveskedett, és férjével együtt népművészeti programokat szervezett. A Csemadok helyi szervezetében is aktív szerepet vállaltak: a községtől bérelt Csemadok-házban számos néphagyományt elevenítettek fel csoportjaikkal.

Koczka Katalin jelentős tudással, tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezett, ezért – saját megfogalmazása szerint – az idő múlása indokolta, hogy mindezt könyv formájában örökítse meg az utókor számára.

Ehhez kiváló szerzőtársra talált Pádár Sándor személyében, aki Csányban (Magyarország) már eddigi munkásságával is jelentős helytörténeti és kutatói tevékenységet végzett. Az agrármérnök végzettségű szerző levéltári és történeti kutatásokban jártas szakember.

A kétéves kutatómunka meghozta gyümölcsét, sőt annyi levéltári adatot sikerült feltárni, hogy a szerzők már a második kötet előkészítésén is dolgoznak, amely csaknem nyomdakész állapotban várja a megjelenést.

Ünnepi bemutató rangos vendégekkel

Az ünnepélyes könyvbemutatóra sokan érkeztek a faluból és a környező „kurtaszoknyás” településekről is. A vendégek között volt dr. Horváth István nyugalmazott múzeumigazgató Esztergomból, aki szívügyének tekintette a részvételt. Nemcsak azért, mert dokumentumokat adott édesapja – egykori bényi tanító – munkásságáról, hanem azért is, mert személyes kapcsolatai révén (például Csókás Ferenccel) máig kötődik a településhez.

Jelen volt továbbá Ocskay Gyula, a Határmenti Együttműködések Kutatóműhelyének főtitkára, az Ister–Granum Eurorégió ügyvezetője, aki már a 90-es évek elején is gyakran megfordult a térségben. Részt vett az eseményen Bolya Szabolcs, a Magyar Szövetség járási elnöke, Köbölkút polgármestere, valamint a testvértelepülés, Bénye község polgármestere is.

Köszöntők és gondolatok a hagyományőrzésről

Az ünnepi délutánon Koczka Katalin köszöntötte a megjelenteket, és megköszönte mindazok segítségét, akik hozzájárultak a könyv megjelenéséhez. A támogatóknak és a vendégeknek tiszteletpéldányt adott át.

Herbácsko Anita, a község polgármestere szintén üdvözölte a jelenlévőket. Háláját és tiszteletét fejezte ki az elődök iránt, valamint köszönetet mondott a szerzőpárosnak a hiánypótló mű megalkotásáért. Beszédében hangsúlyozta:

„Ez a könyv több, mint puszta történelem: egy híd a múlt és a jelen között. Arra tanít minket, hogy a rohanó világban is megálljunk, és magunkkal vigyük a jövőbe a hagyományőrzés és múltunk iránti tisztelet értékeit.”

Felidézte azt az időszakot is, amikor még maga is Csókás Ferenc egykori növendéke volt a három működő néptánccsoport egyikében.

Koczka Katalin külön köszönetet mondott a polgármester asszonynak és az önkormányzatnak az anyagi támogatásért, amely nélkül a könyv nem jelenhetett volna meg.

Kulturális műsor és a könyv bemutatása

A program során két népviseletbe öltözött bényi diáklány népdalénekléssel örvendeztette meg a szép számú közönséget.

A könyv egy esztétikus, mintegy százötven oldalas magánkiadvány, amely gazdag fotódokumentációval, valamint jelentős történelmi és néprajzi értéket képviselő tartalommal rendelkezik.

Az esemény a könyv pezsgős felavatásával, átadásával, majd fogadással zárult.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma