Nemcsak szólnak, mesélnek is

A Nemzeti Archívum munkájának köszönhetően a Médiaklikken elérhetővé vált a több ezer darabból álló harangszógyűjtemény, amely nem csupán hangfelvételeket kínál, hanem történeteket is őriz a Kárpát-medence településeinek és templomainak múltjából. A rádiós és televíziós harangszó-hagyományokról, valamint a gyűjtemény egy-egy darabjának történetéről a Duna Család-barát című műsorában árult el részleteket Barlay Tamás, az MTVA kiemelt szerkesztője.

Barlay Tamás felidézte: a déli harangszó hagyománya a Magyar Rádióban egészen 1928. április 1-jéig nyúlik vissza, ekkortól – hosszú időn át – a budapesti Egyetemi Kisboldogasszony Templom harangja szólt minden nap pontban 12 órakor. A televíziózásban 1992 karácsonyán, a Duna csatorna indulásával jelent meg az a szemlélet, hogy minden nap más település harangját mutassák be – nemcsak hangban, hanem képekben is, térképes elhelyezéssel. Ez az elképzelés később a rádióban is megvalósult: a Táncsics Mihály-díjas újságíró, Ágoston István, a Magyar Rádió szerkesztőségének egykori vezetője kezdeményezésére 2000 pünkösdjétől a rádióban is változatos harangszók csendültek fel, elsőként a csíksomlyói kegytemplom harangjával. Az új rendszerben kezdetben hetente, majd strukturáltabb rendben – a hét elején és végén új, közben ismételt felvételekkel – csendültek fel a harangok. Szintén Ágoston István ötlete volt, hogy rövid ismertetők is kapcsolódjanak a hangokhoz, bemutatva az adott templomot és települést.

Barlay Tamás hangsúlyozta: a harangok nemcsak hangszerek, hanem a történelem tanúi is. Számos esetben viszontagságos sorsuk volt – elásták őket a török időkben, vagy háborúk során hurcolták el őket. Kedvenc történetét, a gyergyószentmiklósi harang históriáját is elmesélte a Család-barát vendégekén. „A második világháborúban rekvirálták, hogy hadi szereket öntsenek belőle. Ezeket Nagytétényben gyűjtötték össze, ott állt 60–70 harang a vasúti sínek mellett, sorsukra várakozva. De a gyergyószentmiklósi megmenekült. A nagytétényiek – akiknek szintén elvitték a harangját – kerestek maguknak egyet, és elhozták a sínek mellől. Eltelt 45 év, amikor székely ácsok dolgoztak a településen, és az egyik idős mester felismerte a gyergyószentmiklósi harang hangját Nagytétényben. Felment a toronyba, és megnézte, valóban a gyergyószentmiklósi volt. A történet szépsége, hogy visszaadták a harangot” – idézett fel egyet a megannyi történet közül.

A Médiaklikken elérhető, folyamatosan bővülő gyűjtemény révén a felhasználók nemcsak a harangok hangját, hanem történetüket is megismerhetik, kiegészítve a templomok, illetve a települések ismertetőivel – és persze hallhatják is őket minden délben a Kossuth Rádióban.

