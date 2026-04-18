A Kabóca áprilisi száma

Áprilisban, Szent György napján még a néphagyomány szerint is végre megérkezik az igazi tavasz. A pásztorok kihajtják nyájaikat a legelőre, amit a Kabóca régi falusi munkákat tárgyaló sorozatának áprilisi része sok képpel mutat be kis olvasóinak.

A lap természetrovatában a háziállatok közül most éppen a kíváncsi kecskék legelésznek a friss fűtől zöldellő oldalakon. Az állatbemutató a versoldalon is folytatódik, ahol Fellinger Károly Üvegbéka című, legújabb verskötetéből találnak néhány leírást négylábúakról meg szárnyasokról rímes-ritmusos sorokba szedve a kabócások.

A meserovatban M. Kácsor Zoltán Az utolsó dzsinn című regénysorozatának első kötetébe olvashatnak bele, hogy aztán annál nagyobb kedvvel várják a folytatást, a következő kötet megjelenését, amely éppen a következő hetekben várható. Az angolul tanulók a Föld napjához kapcsolódva tavaszi nagytakarításban és hulladékgyűjtésben vehetnek részt, és szerezhetnek benne oldaluk segítségével némi jártasságot, természetesen angolul. A különös találkozásai felett még mindig töprengő Misi a Nagyvárosi mesék legújabb fejezetében pedig éppen barlangtúrára indul az osztállyal.

A világmegváltó találmányok iránt érdeklődők a számítógép és az internet csodájával ismerkedhetnek, s persze a magyar mellől nem marad el a szlovák nyelvű kis mese, de a sok játék és feladat sem a Kabóca legújabb, áprilisi számában.

