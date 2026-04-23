Home Itt és Most Róbert Puci semmi okot nem lát Šutaj Eštok leváltására
Itt és Most

Róbert Puci semmi okot nem lát Šutaj Eštok leváltására

Felvidék.ma
A képen Robert Fico jobbján Róbert Puci (Fotó: SITA)

Róbert Puci, a Hlas-SD frakcióvezetője újságíróknak nyilatkozva elmondta, semmilyen okot nem lát arra, hogy rendkívüli ülésen tárgyaljon a parlament Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter leváltásáról. Emlékeztetett, hogy alig egy hónapja nyújtott be az ellenzék sikertelen bizalmatlansági indítványt Šutaj Eštok ellen.

„Nem látok semmi okot arra, hogy miért kellene megnyitnunk a rendkívüli ülést, és olyan régi ügyekről beszélni, amelyeket már százszor tisztáztunk” – mondta Puci a TASR hírügynökségnek.

A kormánypárti politikus egyúttal figyelmeztetett, hogy még rengeteg programpontot kell megvitatni ezen az ülésszakon, inkább azokkal kellene foglalkozni.

„Az ellenzék folyamatosan azt állítja, hogy nem butaságokról kellene tárgyalnia a parlamentnek, hanem fontos kérdésekről. Ez a javaslatuk is a butaságok közé tartozik” – tette hozzá.

Csütörtökön nem tárgyalt a parlament Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter leváltásáról, mert második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést. A következő próbálkozás pénteken (április 24.) 8 órakor lesz. A leváltást az SaS kezdeményezte, a többi ellenzéki párt is támogatja.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma