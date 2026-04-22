Janikovszky Éva 100 – generációkat összekötő történetek a közmédia csatornáin

A magyar irodalom közkedvelt alakját, Janikovszky Évát születésének századik évfordulója alkalmából tematikus műsornappal ünnepli a közmédia. A Kossuth- és József Attila-díjas író utánozhatatlan stílusa, a mindennapi élethelyzetekből merítő, mégis mélyen emberi történetei nemzedékek számára váltak meghatározóvá – az április 23-i születésnapon gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakozást kínálnak a csatornák remekműveivel.

Az M2 Mesetévé április 23-án délelőtt két animációs filmmel idézi meg Janikovszky világát. Az én családom című rajzfilm Janikovszky Éva Akár hiszed, akár nem című műve alapján készült, és játékos formában mutatja be a családi kapcsolatok rendszerét a legkisebbek számára. Ezt követi a Felelj szépen, ha kérdeznek! adaptációja, amely az azonos című mű nyomán, humorral és empátiával tárja fel a gyerekek és felnőttek közötti kommunikáció bájos félreértéseit. A Csukás Meserádió műsorán ezen a napon Janikovszky Éva Már óvodás vagyok című könyvéből hallhatnak meséket a gyerekek.

Az M5 kulturális csatorna egy klasszikus családi filmmel tiszteleg az írónő előtt: az 1979-ben bemutatott Égigérő fű egy szívmelengető történet az összefogásról, a képzeletről és az emberi kapcsolatok erejéről szól. A magyar színjátszás kiválóságainak szereplésével készült ifjúsági vígjáték április 23-án 12:35-kor látható.

Az évforduló napján a Duna két magazinműsora is megemlékezik Janikovszky Éváról. A Család-barátban Majoros Nóra íróval beszélgetnek A lány, akivel mindig történik valami című könyvéről, amely Janikovszky Éva gyerekkorát mutatja be egy mesébe ágyazva. A Családi kör vendége lesz a szerző gyermeke, Janikovszky János.

Az M2 Petőfi TV az Esti Kornél című műsorban különleges összeállítással készül április 23-i adásában: megszólal Juhász Anna irodalmár, illetve ismét hallhatják az író fiát, Janikovszky Jánost is, aki személyes történeteken keresztül enged betekintést Janikovszky Éva emberi és alkotói világába.

Janikovszky Éva (1926–2003) a 20. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben olvasott szerzője volt. Elsősorban gyermek- és ifjúsági könyveiről ismert, de művei valójában „kettős kódolásúak”: a gyerekek számára szórakoztatóak, a felnőtteknek pedig társadalmi és pszichológiai utalásokat olvashatnak ki belőle.

Jellegzetes stílusát a rövid, ironikus, gyakran személyes narrációjú, valamint a hétköznapi helyzetekből kiinduló, mégis általános érvényű felismerések adják. Művei nemcsak szépirodalmi szempontból értékesek, filmre is jól adaptálhatók.

