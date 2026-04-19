Az újság közös szerkesztésére is buzdít a Remény 16. száma

A Remény hetilap április 19-i dátummal megjelenő számának vezércikkét Gyepes Aranka írta, aki néhány gondolat erejéig visszatekint a lap alapítását megelőző mintegy fél évig tartó „kálváriajárásra”, de arra is, hogy közben hogyan találták magukat olykor az „emmauszi úton”.

Az egyházi hírekkel teli második oldalon többek között XIV. Leó pápa békéért meghirdetett imavirrasztásáról olvashatnak, valamint a jelenleg betegállományban lévő Erdő Péter bíboros úr, illetve a mai Ukrajna, Románia és Szerbia területére eső egyházmegyék több főpásztorának magyar nyelvű húsvéti üzenetéről.

A lap egy teljes oldalon megjelenő anyaggal emlékezik meg az egy évvel ezelőtt, április 21-én, a tavalyi húsvéthétfőn elhunyt Ferenc pápáról.

A Faggatózó-rovatba Bodzsár Gyula ez alkalommal az ipolysági Wollent Annával készített interjút, aki vallja, hogy mindennapjainak mozgatórugója a hit.

A kedves Olvasók egy tömör összefoglalót kapnak a Szent Benedek-medálról, illetve megtudhatják, hol rendelhető meg a Szent Benedek apátot ábrázoló megszentelt érem.

Bár még a húsvéti időben járunk, az ünnep egyre inkább mögöttünk lesz. A „Feltámadással a hétköznapokba“ címmel megjelenő írás – néhány életvezetési tippet csokorba foglalva – segíteni kíván abban, hogy a mindennapjainkban tovább élhessen a húsvéti öröm és az Isten-közelség múlt számban is említett öröme.

A vasárnapi evangéliumhoz fűzött gondolatokon, valamint a Fülekről, Csábról és Pozsonyból beküldött beszámolókon túl a legfrissebb Remény közli egy kispap sorozatának folytatását arról, hogyan éli meg életének ezt az időszakát, továbbá Jakubecz Márta Csendkóstolóját, illetve Juhász Attila atya és Csáky Károly az egyháztörténelmet kedvelőknek szóló újabb cikkeit.

A 16. oldalon a lap szerkesztői megkérik a hitoktatókat, cserkészvezetőket és szülőket, hogy az egyes liturgikus ünnepkörök és ünnepek előtt egy hónappal küldjenek be olyan saját ötleteket, a kézműves foglalkozás témájáról szóló tippeket, melyek segítségül szolgálhatnak a gyerekeknek a vallási témák jobb megértésében, s még inkább a hitük gyakorlásában.

Ugyanezen felhívásban kérik a konyhában ügyes hölgyek és urak saját, valami miatt különleges receptjeinek beküldését; a gyerekektől pedig Assisi Szent Ferenc életének eseményeit ábrázoló rajzokat várnak a lap szerkesztői.

„Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magad, ha kereslek” – olvassuk a hét imájában, mely ez alkalommal Szent Anzelmtől származik. Krisztust kereső, lélekemelő olvasást kívánunk lapunk minden kedves Olvasójának!

MT/Felvidék.ma